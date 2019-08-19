البرازيلي إلكيسون يدخل قائمة الصين في سابقة تاريخية

تحضيراً للمشاركة في التصفيات المزدوجة

بكين ـ وكالات:

بات المهاجم إلكيسون المولود في البرازيل، قريبا من أن يصبح أول لاعب لا تنحدر أصوله من الصين ويمثل منتخبها لكرة القدم، بعد أن سجله الاتحاد الوطني من أجل المشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم الشهر المقبل.

وأعلن الاتحاد الآسيوي للعبة عبر موقعه على الإنترنت، انضمام إلكيسون إلى قائمة الصين لتنتهي أسابيع من التكهنات بشأن دخول اللاعب البالغ عمره 30 عاما، تشكيلة المدرب مارشيلو ليبي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 عقب حصوله على الجنسية الصينية.

وانضم إلكيسون إلى فريق جوانجزو إيفرجراند في 2013 وساهمت أهدافه في التتويج بلقبي دوري أبطال آسيا في 2013 و2015، بجانب ثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الصيني الممتاز ونال جائزة هداف المسابقة في 2013 و2014.وانتقل إلى شنغهاي سيبج في 2016 وقاد الفريق لنيل لقب الدوري لأول مرة العام الماضي ثم عاد إلى جوانجزو الشهر الماضي.وتستعد الصين، التي تأهلت لكأس العالم مرة واحدة في 2002، لمواجهة سوريا والفلبين والمالديف وجوام ضمن المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية.

وأكد المهاجم البرازيلي إلكيسون، أنه جاهز لخدمة منتخب الصين، واللعب معه في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.وقد نجح إلكيسون، 29 عاما، في تسجيل أول أهدافه مع فريقه الجديد، جوانجزو إيفرجراند الصيني، في مرمى تيانجين تيدا، ضمن منافسات الاسبوع الـ17 من دوري السوبر.

وجاء ذلك بعد انتقاله في الأسبوع الماضي من فريق شنغهاي، ليسهل عملية تجنيسه، بحكم تعاون جوانجزو مع الاتحاد الصيني لكرة القدم في ملف تجنيس اللاعبين.

وتحدث المهاجم البرازيلي للصحيفة المحلية (ساوثرين متروبوليس ديلي)، التي سألته عن آخر ما وصل إليه ملف تجنيسه، حيث رد بقوله: «يجب طرح هذا السؤال على النادي، حاليا أريد بذل قصارى جهدي لمكافأة جماهير جوانجزو التي تدعمني».

وأضاف: «موضوع الحصول على الجنسية الصينية أصبح واقعا، فأنا على استعداد لمساعدة هذا البلد، وجميع اللاعبين والمشجعين الذين ساعدوني، وتكريم الصين من خلال أدائي».

يُذكر أن إلكيسون، نجح في اجتياز أحد أهم شروط الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للتجنيس، وهو مكوثه في الدولة المراد تجنيسه بها لـ5 أعوام متتالية، حيث بدأ اللعب في الدوري الصيني منذ 2013، قادما من بوتافوجو البرازيلي.