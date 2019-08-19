ثائر جسام يوقع عقده رسميا.. وتركيا تحضر الطلاب للموسم الجديد

المكتب الإعلامي لنادي الطلبة

وقع المدرب ثائر جسام على عقد انضمامه للعمل في نادي الطلبة لقيادة الفريق الكروي للموسم الجديد.. وسمت الهيئة الادارية لنادي الطلبة الكابتن ثائر جسام مدربا لفريق الكرة ويساعده كل من علي حسن وفريد مجيد وإبراهيم سالم مدربا لحراس المرمى.. وجرى التوقيع الرسمي الخميس في بغداد وبحضور الكادر التدريبي للفريق الطلابي الذي اكد انه سيعمل على استقطاب عدد من اللاعبين المميزين وسيعتمد على تشكيل توليفة خليط من عناصر الخبرة والشباب. واتفقت الهيئة الادارية لنادي الطلبة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على اجراء معسكر تدريبي لفريقها الكروي الذي يستعد لخوض مباريات الدوري الكروي المقبل.. الادارة طلبت من الوزارة ان يكون المعسكر التدريبي للفريق في الــ 25 من الشهر الجاري ويستمر لمده 14 يوم وذلك في اطار دعم الفريق واستعداده لدوري الموسم الجديد. الجدير بالذكر ان ادارة النادي التقت بوزير التعليم هذا الاسبوع ووعد بتسهيل جميع المعوقات واطلاق التخصيصات المالية والعمل من اجل النهوض بواقع النادي الذي يمر به بالوقت الحالي.