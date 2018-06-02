علاوي يحذر من الفراغ الدستوري ويدعو الى القرار العراقي

بغداد – الصباح الجديد:

حذر نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي، امس السبت، من الدخول في فراغ دستوري، داعيا القوائم الانتخابية الفائزة الى الاستفادة من التجارب السابقة لتشكيل الحكومة.

وقال علاوي في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إنه “على القوائم الانتخابية الفائزة والتحالفات التي تتمخض عنها الاستفادة من التجارب التي سبقت تشكيل الحكومات السابقة”.

وأكد ان “القرار ينبغي ان يبقى عراقياً وان الاسبقية يجب ان تُعطى أولاً للاتفاق على شكل الدولة التي يجب ان يكون عليها العراق واليات بنائها ثم الانطلاق لتحقيق الشراكة والتوافق الحقيقي”.

وحذر علاوي من “تأخير الاتفاق على تشكيل الحكومة والدخول في فترة فراغ دستوري”، لافتا الى ضرورة ان “تركز الحوارات الجارية بين القوائم الفائزة على البرنامج المطلوب للنهوض بالعراق ومعالجة المشاكل والازمات قبل الحديث عن تسمية رئيس الوزراء المقبل”.