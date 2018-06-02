الحكيم: المرحلة تتطلب حكومة تمثل العراقيين جميعاً

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد رئيس التحالف الوطني، عمار الحكيم، أن المرحلة تتطلب حكومة وطنية تمثل جميع العراقيين.

وذكر بيان لمكتبه تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، أن الحكيم استقبل بمكتبه ببغداد اليوم الخميس سفير مملكة اسبانيا (خوان خوسيه سكوبار) وبحثا “سبلُ تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجداتُ الأوضاع السياسية ولاسيما مسارُ التحالفات الجارية لتشكيلِ حكومة الأغلبية الوطنية”.

وأكد الحكيم “على أهميةِ انفتاح العراق على دولِ العالم من منطلقِ المصالح المشتركة”.

وعن الحكومةِ القادمةِ بين الحكيم أنَّ “المرحلةَ تتطلبُ حكومةَ أغلبية وطنية فيها حضورٌ فاعلٌ للمكوناتِ العراقية، وأهمية أنْ تحققَ تطلعاتِ أبناء شعبنا وتكونَ حكومةً وطنيةً تمثلُ العراقيين جميعاً”.