تحصل على منزل بعد بلوغها 118 عاما

الصباح الجديد – وكالات:

تلقت عميدة سن البوليفيين خوليا فلوريس كولكيه التي تنتمي إلى شعب كيتشوا، وبمناسبة بلوغها 118 عاماً، هدية من السلطات البوليفية، عبارة عن منزل تملكه شخصياً على ما أفاد مصدر رسمي وهذا اول منزل تملكه بحياتها.

وتسلمت “ماما خوليا” كما تسمى في بلدة ساكابا في وديان كوتشامامبا في وسط البلاد حيث تقيم، المنزل البالغة مساحته 51 متراً مربعاً.

والذي كلف 15500 دولار في إطار برنامج رسمي للمساعدة على الإسكان موجه لأصحاب الدخل المتدني.

كما تلقت السيدة المسنة التي تتمتع بصحة جيدة وبكامل قواها الذهنية آلة “تشارانغو” الوترية المعروفة في جبال الأنديس من الرئيس البوليفي إيفو موراليس الذي نشر على حسابه عبر خدمة “تويتر” مشاهد من المراسم. لكنها لم تعد قادرة على عزف الموسيقى وتكتفي بالاستماع اليها.

وقال رئيس البلاد أمام أقارب السيدة المسنة إن خوليا “رمز للعائلة البوليفية”.