نادين لبكي تفوز بحب لبنان بدل الاوسكار

الصباح الجديد – وكالات:

خسرت المخرجة اللبنانية، نادين لبكي، الفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي عن “كفر ناحوم”، في حفل أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الـ 91.

وفي أول تعليق من الحكومة اللبنانية على خسارة لبكي، غرد وزير الثقافة اللبناني، محمد داوود، عبر حسابه على موقع “تويتر”: “بغض النظر عن النتيجة إلا أن لبكي وضعت لبنان مرة جديدة من خلال الفيلم على خارطة العالم، وهذا مكسب كبير ومدعاة فخر”.

وتابع داوود موجها حديثه لنادين لبكي: “إلى الأمام نادين لبكي خالد مزنر كفرناحوم وكل فريق العمل”.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، دعم نادين لبكي قبل ساعات من حفل أوسكار، عبر حسابه على “تويتر”، فكتب لها: “أتمنى كل التوفيق لنادين لبكي وطاقم فيلم “كفرناحوم” في ترشيحها لجائزة أوسكار. قلوبنا معك وكل لبنان فخور بك نادين لبكي”.

وأصبحت ناديـــن لبكي رسميا أول امرأة عربية ترشــح لجائــــزة أوسكـار، بـــعد أن كانت الترشيحات السابقة مقتصرة على أفلام المخرجين العرب من الذكور.

يذكر أن فيلم “كفر ناحوم” للبكي ترشح لجائزة أفضل فيلم أجنبي بحفل “غولدن غلوب”.وتم اختياره للتنافس على جائزة “السعفة الذهبية” في مهرجان “كان” السينمائي في عام 2018، ولكنه فاز بجائزة لجنة التحكيم.