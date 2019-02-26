حفل أوسكار 2019.. حفل المفاجآت

الصباح الجديد – متابعة:

جائزة الأكاديمية او التي تعرف بالاسم الشائع «جائزة أوسكار» تقدمها سنويا أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وهي من أرفع الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة ، ويعدها البعض أهم جائزة سينمائية في العالم.

لمحة تاريخية

وأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، تعد أكاديمية فخرية وليست تعليمية، تأسست في 11 مايو أيار لعام 1927 في كاليفورنيا، وتضم هذه الأكاديمية أكثر من 6000 عضو مختص بالفنون السينمائية، منهم لجنة تصويت ضخمة تتكون من 5,816 ممثل وممثلة ومختصين في السينما، منهم 1311 ممثلا وممثلة.

وتنظم الأكاديمية إضافة إلى تنظيم مسابقات جوائز الأوسكار السنوية مسابقات سنوية للطلاب غير المتخرجين بعدد من الجامعات المختصة بالفنون السينمائية. ويقام الحفل في 28 من فبراير شباط كل عام.

التسمية

لم يتفق المؤرخون على أصل كلمة «أوسكار» غير أنه يشاع أن أمينة مكتبة الأكاديمية مارغريت هاريك قالت عندما شاهدت التمثال لأول مره عام 1928: «انه يشبه عمي اوسكار.» البعض يقول إن الممثلة الراحلة بيت ديفيس أطلقت الاسم نسبة إلى زوجها الأول.

تمثال الأوسكار

يبلغ طول الجائزة 34 سم ووزنه 3.85 كغم وهو على شكل فارس يحمل سيفا وواقف على شريط فيلمي، وهو مصنوع من مادة البريتانيوم الذي هو خليط من القصدير والنحاس ويطلى في المرحلة الأخيرة من التصنيع بطبقة من الذهب.

شروط الترشيحات

لكي يرشح الفيلم في هذا الحفل، يجب أن يكون الفيلم قد تم عرضه في صالات السينما في كاليفورنيا في السنة السابقة من الأول من كانون الثاني يناير إلى 31 كانون الأول ديسمبر، ويجب أن لا يقل طول الفيلم عن 40 دقيقة، لكي يتنافس على جائزة الأفلام الطويلة، والا فسوف يصنف كفيلم قصير، ويجب كذلك ان يكون حجم الفيلم الذي صور عليه العمل السينمائي اما 35 ملمتر أو 70 مليمتر. تصدر الترشيحات عادة أوائل شهر شباط فبراير من كل عام، وهذه الترشيحات تصدر لجوائز السنة.

ينظم عادة حفل توزيع الأوسكار سنويا في شهر اذار مارس أو شباط فبراير في صالة مسرح كوداك في مدينة لوس انجليس بولاية كالفورنيا. ويعد من الأحداث التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة، ومشاركة الكثير من كبريات الشركات التي تحاول استثمار ليلة الحفل لترويج منتوجاتها من الملابس والزينة، وفي بعض الأحيان يستثمر الحفل للتعبير عن آراء سياسية مثيرة للجدل من الحائزين على الأوسكار. مثل رفض الممثل الشهير مارلون براندو الحصول على جائزة أفضل ممثل بسبب موقف حكومة الولايات المتحدة من الهنود الحمر. وأيضا في أثناء حفل توزيع الجوائز عام 2003 حينما ندد العديد من الفائزين بالحرب على العراق سيما المخرج مايكل مور الذي حاز على جائزة أفضل فيلم وثائقي

المرشحون والفائزون على مدار الأعوام الماضية

بن حور حصل على 11 جائزة أوسكار من أصل 12 ترشيحاً في عام 1959. من ضمنها جوائز أفضل فيلم وأفضل ممثل رئيس، (تشارلتون هيوستن) وأفضل ممثل ثانوي، وأفضل إخراج وأفضل تصميم أزياء وأفضل موسيقى تصويرية.

تايتانيك حصل على 11 جائزة أوسكار من أصل 14 ترشيحاً في عام 1997. من ضمنها جوائز أفضل فيلم وأفضل تصميم أزياء وأفضل إخراج وأفضل موسيقى تصويرية.

سيد الخواتم: عودة الملك حاز على 11 جائزة أوسكار من أصل 11 ترشيحاً في عام 2003. من ضمنها جوائز أفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل موسيقى تصويرية وأفضل تصميم أزياء وأفضل تقطيع وأفضل مكياج.

قصة الحي الغربي حاز على عشر جوائز أوسكار من أصل 11 ترشيحاً عام 1961. من ضمنها جوائز أفضل فيلم وأفضل ممثل ثانوي وأفضل ممثلة ثانوية وأفضل تصميم أزياء وأفضل موسيقى تصويرية.

جيجي حاز على تسع جوائز اوسكار من أصل تسعة ترشيحات عام 1958. من ضمنها جوائز أفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل ديكور وأفضل تصميم ازياء وأفضل تقطيع.

الإمبراطور الأخير حاز على تسع جوائز اوسكار من أصل تسعة ترشيحات عام 1987. ومن ضمنها جوائز أفضل فيلم وأفضل تصميم ازياء وأفضل ديكور وأفضل إخراج وأفضل تقطيع وأفضل موسيقى تصويرية.

المريض الإنكليزي حاز على تسع جوائز اوسكار من أصل 12 ترشيحا عام 1996. ومن ضمنها جوائز أفضل فيلم وأفضل ممثلة ثانوية (جولييت بينوش) وأفضل إخراج وأفضل تقطيع وأفضل موسيقى تصويرية وأفضل تصميم ازياء.

ذهب مع الريح حاز على ثماني جوائز أوسكار من أصل 13 ترشيحاً عام 1939. من ضمنها جوائز أفضل فيلم وأفضل ممثلة (فيفيان لي) وأفضل ممثلة ثانوية هاتي ماكدانيال التي تعد أول ممثلة أميركية من أصول إفريقية تحصل على الأوسكار، وأيضا حصل الفيلم عل جوائز الأوسكار في الإخراج والتقطيع.

مليونير متشرد حاز على ثماني جوائز أوسكار من أصل عشرة ترشيحات عام 2008. من ضمنها جوائز أفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل تصوير وأفضل موسيقى تصويرية.