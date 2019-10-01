مدير عام دائرة الاعمار الهندسي تطلع ميدانيا على المشاريع في نينوى

جاسم كريم الطائي

ألتقت مدير عام دائرة الأعمار الهندسي المهندسة آسيا محمد حسن بمحافظ نينوى منصور المرعيد لغرض تعزيز التعاون المشترك في عملية ألأعمار والبناء في المحافظة .

وقالت مدير عام الدائرة تنفيذا لتوجيهات وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بنكين ريكاني أنه تم التباحث مع محافظ نينوى منصور المرعيد لغرض أستدراج عدد من المشاريع الى الدائرة عن طريق تنمية الاقاليم ، مبينة ان هذه الزيارة جاءت من أجل تعزيز التعاون المشترك في عملية البناء والاعمار والسعي بالحصول على عقود جديدة (أشراف هندسي وتصاميم) للمشاريع التي تنفذ في محافظة نينوى كون ان الدائرة لديها شعبة مبان وملاك هندسي متكامل. فيما أضاف مدير قسم المشاريع في الدائرة المهندس عادل حمدي أن مدير عام الدائرة التقت خلال زيارتها لمحافظة نينوى بمدير شعبة مباني نينوى المهندس عبد ذياب حسن والملاك الهندسي والوظيفي في الشعبة وناقشت معهم آلية عمل الشعبة وأسلوب أدارتها فضلا عن أطلاعها على المعوقات والمشكلات التي تواجه عمل الشعبة لغرض تذليل هذه المشكلات والمعوقات وايجاد الحلول لها. وأشار مدير قسم المشاريع الى ان مدير عام الدائرة قامت بجولة ميدانية على عدد من المشاريع التي توقف العمل بها نتيجة تدهور الوضع الامني بعد دخول داعش للمحافظة والتي كانت الدائرة تشرف عليها وهي مشروع مستشفى أمراض الدم ( الثلاسيميا) والذي يسع لـ(70) سريرا ومشروع ملعب باب سنجار الذي يسع لـ(20) الف متفرج وهي من المشاريع التي تعاقدت الدائرة مع محافظة نينوى ضمن خطة تنمية الاقاليم.

وتابع مدير قسم المشاريع انه تم زيارة مشروع جامع الموصل الكبير الموقع مع الوقف السني اضافة الى زيارة مشروع مجمع الرحاب السياحي ومشروع مطعم السفينة الموقعة مع هيئة استثمار نينوى التي تشرف عليها الدائرة كفريق استشاري ، مؤكدا ان زيارة مدير عام الدائرة جاءت أيضا من اجل التنسيق في أعادة العمل في هذه المشاريع خاصة بعد الاستقرار الامني الذي تشهده المحافظة بعد طرد عناصر داعش منها.