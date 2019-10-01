الدخيلي : يوعز بحل المشاكل في كل القطاعات الموجودة بالقضاء

بعد تفقده الجبايش واهوارها ..

كاظم العبيــدي

اجرى محافظ ذي قار عادل الدخيلي جولة تفقدية لقضاء الجبايش واهوارها التي ادرجت العام الماضي ضمن لائحة التراث العالمي. وقال الدخيلي في بيان اورده مكتبه الاعلامي تلقت الصباح الجديد نسخة منه: تابعنا الواقع الخدمي في قضاء الجبايش ، ضمن سلسلة جولاته التفقدية في إطار الحملة الخدمية التي نطلقها للوقوف على مستوى الخدمات وحل المشكلات والمعوقات التي تواجه عمل المؤسسات الحكومية ، بحضور عضو مجلس المحافظة حسن الأسدي وعدد من مدراء الدوائر الخدمية .وترأسنا اجتماعا مع الحكومة المحلية لمناقشة الواقع الصحي والتربوي وكيفية النهوض بها .واضاف ،لقد تفقدنا مستشفى الجبايش العام وتجوّلنا في أقسامه والتقينا بعدد من المواطنين فيها ، موجهاً دائرة الصحة بسد النقص الحاصل في الملاكات الطبية والأدوية ، فيما أصدرنا أمراً بإيقاف التنقلات لمنسوبي الصحة والتربية العاملين في القضاء . واطلع الدخيلي على مراحل انجاز المبنى الجديد لمستشفى الجبايش سعة (100) سرير ، وبحث مسببات تلكؤ الشركة المنفذة ، واعداً باتخاذ الاجراءات القانونية بحقها لعدم وجود عائق فني لإكمال المشروع بعد وصول نسب إنجازه إلى نحو 80% ، مشدداً على حرص الحكومة المحلية بمتابعة المشاريع المتلكئة ومحاسبة المقصرين .