وزير الزراعة يناقش تنفيذ الخطط والمشاريع الزراعية الاستراتيجية لعام 2020

المباشرة بالحملة المجانية الارضية لمكافحة حشرة دوباس النخيل

بغداد _ الصباح الجديد :

ترأس وزير الزراعة الدكتور صالح الحسني اجتماعا موسعا لمناقشة انشاء وتنفيذ الخطط والمشاريع الزراعية الاستراتيجية للوزارة خلال موازنة العام المقبل ٢٠٢٠.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على ان الوزارة لديها خطط وبرامج ومشاريع زراعية استراتيجية طموحة تعمل على تنفيذها خلال العام المقبل لاستكمال النجاحات ومعدلات الإنتاج الكبيرة التي تحققت العام الحالي والحفاظ على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية خدمة للمواطن والصالح العام والسعي الى تعظيم الموارد دعما للاقتصاد الوطني .

ولفت الوزير الى ان مهام وزارة الزراعة هي إرشادية بحثية خدمية تهدف الى تلبية احتياجات الفلاحين والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية وتوفير المستلزمات الزراعية الضرورية من مكائن ومعدات وأسمدة وبذور تنال استحسانهم ومن مناشىء رصينة اضافة الى الادوية واللقاحات البيطرية للمربين.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور تناولت توفير المرشات للفلاحين والمزارعين في نينوى وصلاح الدين وكركوك والمحافظات الأخرى وإقامة الندوات الإرشادية والتوعية للفلاحين والمربين في جميع المحافظات والوقوف على اهم المعوقات في عملية انتاج البرتقال في ديالى والعنب في سامراء والتين في بابل وإكمال مشروع القرى العصرية في المحافظات .

كما تمت مناقشة تطوير مشاريع زراعة الزيتون وإنشاء المَعاصر الخاصة به وتوفير الشعير والأعلاف واللقاحات والأدوية البيطرية للمربين وتنفيذ حملات التلقيح في التوقيتات الصحيحة والاستمرار بتنفيذ برنامج التلقيح الاصطناعي لإنتاج العجول والأبقار والجاموس وانشاء البساتين والمزارع الانموذجية في المحافظات وتوفير وشراء الطائرات الاقتصادية وانشاء مشروع استثماري خاص بالطيران الزراعي.

على صعيد متصل باشرت وزارة الزراعة / دائرة وقاية المزروعات بالتعاون والتنسيق مع مديرية زراعة محافظة واسط والشعب الزراعية التابعة لها بالمحافظة بحملة مجانية ارضية لمكافحة حشرة دوباس النخيل في عدد من البساتين الموبوءة والتي حددت فيها بؤر الاصابة بالحشرة مسبقا ، فقد تمت المكافحة عن طريق الرش الارضي بواسطة مبيدات (فلاش وماتركسين بلاص اضافة الى مبيد الفاسين ) المعتمدة لدى وزارة الزراعة .

يشار الى ان وزارة الزراعة وعن طريق دائرة وقاية المزروعات التابعة لها ستباشر في الايام المقبلة بحملات مجانية مماثلة ولعدد من المحافظات التي شخصت فيها الاصابة بهذه الحشرة .

الى ذلك عقدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ( الفاو ) ورشة عمل في وزارة الزراعة لتقييم نتائج عملها لعام 2019 من خلال مسح استبياني أعدته المنظمة للتحقق من مستوى التقدم الذي حققته مقارنة بالمسح السابق والذي أجرته قبل سنتين .

وتضمنت الورشة كلمة لممثل منظمة الفاو في العراق الدكتور صلاح الحاج حسن بين فيها اسلوب العمل الذي اعتمدته المنظمة وآلية التنسيق مع الوزارات المعنية وخصوصا مع وزارة الزراعة والركيزة الأساسية للعمل في العراق ، إضافة إلى مواضيع عن ملكية المشاريع وسبل تفعيل الشراكة .

تلتها كلمة لمسؤول المسح الاستبياني الدكتور احمد الفلاحي لشرح الاستبيان الالكتروني وصولا إلى الحد الأدنى لعدد المستجيبين ، مبينا بان العراق صنف في الدرجة الخامسة لاستراتيجيات المنظمة .

كما تضمنت الورشة أيضا فقرات منها تقديم عروض تقديمية عن الاستبيان عبر الانترنيت وأسئلة ومناقشات تخللت الورشة تمت الإجابة عليها من قبل مسؤول المسح .

وتسعى المنظمة إلى مساعدة الدول في القضاء على الجوع في العالم وسوء التغذية والحد من الفقر في الريف وزيادة قدرة سبل المعيشة ومواجهة الكوارث وأهداف أخرى من شأنها جعل الزراعة أكثر إنتاجية واستدامة .