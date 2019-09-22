عرض عليها الزواج تحت الماء فغرق

الصباح الجديد – وكالات:

نشرت الشابة كينيشا أنطوان لقطة فيديو للشاب الأميركي ستيفن ويبر وهو يعرض عليها الزواج من تحت الماء على حسابها في موقع فيس بوك، ثم قالت إنه غرق بعدها مباشرة.

وكان ويبر وأنطوان يقيمان في مقصورة خشبية كانت مغمورة جزئيا بالماء وسمحت لهما بالتواصل عبر نافدة تحت مياه المحيط الهندي، بحسب ما ذكرت صحيفة “إيفينينغ ستاندارد” البريطانية.

وأظهرت لقطات الفيديو ويبر، من مدينة باتون روج في لويزيانا، وهو يسبح عند النافذة تحت الماء ويحمل رسالة داخل مغلف بلاستيكي شفاف، يطلب فيها من أنطوان الزواج منه.

ثم عرض الزواج حيث كتب “هل ترضين أن تكوني زوجتي؟ أتتزوجيني؟”

ثم يخرج علبة صغيرة من جيبه يتضح أنها تحتوي على خاتم الخطوبة، قبل أن يسبح بعيدا عن الأنظار، ولكن إلى الأبد.

وكتبت أنطوان على حسابها في فيس بوك تقول إنه توفي لاحقا، وكتبت “لم يخرج أبدا من تلك الأعماق”. وأشارت إلى أن أفضل يوم في حياتها تحول إلى أسوأ أيام حياتها.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت في بيان إن سائحا أميركيا لم تذكر اسمه توفي في تنزانيا، لكنها لم تتحدث عن تفاصيل وفاته.