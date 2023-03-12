هالاند يعادل معجزة أندي كول.. وكين يقترب من رقم أسطوري لشيرار

قطار نابولي يعبر أتالانتا في طريقه للقب الاسكوديتو

العواصم ـ وكالات:

حقق مانشستر سيتي انتصارا ثمينا على مضيفه كريستال بالاس (1-0)، بملعب سيلهرست بارك مساء أول أمس، ضمن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وبحسب أرقام «أوبتا»، أصبح كريستال بالاس أول فريق منذ موسم (2003-2004)، يفشل في تسديد أي كرة على المرمى في 3 مباريات متتالية بالبريميرليج.وبالنظر إلى أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في أول 30 مباراة لهم بالبريميرليج، يأتي الثنائي أندي كول وهالاند برصيد 28 هدفا، في الوقت الذي خاض فيه النرويجي مباراته رقم 26، بحسب أرقام «سكواكا».وفشل كريستال بالاس في تحقيق أي انتصار في آخر 10 مباريات خاضها في البريميرليج، كما فشل في التسجيل خلال 12 من 26 مباراة خاضها هذا الموسم، أكثر من أي فريق آخر.ولم يسجل بالاس أي هدف في آخر 3 مباريات بالبريميرليج، وغابت أهداف الفريق في آخر 323 دقيقة.وحافظ مانشستر سيتي على نظافة شباكه 10 مرات في 27 مباراة بالدوري هذا الموسم، ولا يتفوق عليه سوى نيوكاسل (12) وآرسنال (11).

سجل النجم الإنجليزي هاري كين هدفين لتوتنهام، في شباك ليستر سيتي، على ملعب كينج باور، ضمن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز. ووصل رصيد كين من الأهداف في البريميرليج إلى 20 هدفا هذا الموسم، بفارق 7 أهداف فقط عن النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي.

وذكرت شبكة «سكواكا»، أن كين سجل 20 هدفا أو أكثر خلال 6 مواسم في البريميرليج، ليعادل رقم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي السابق، ويبتعد بفارق موسم وحيد عن ألان شيرار، أسطورة نيوكاسل.وأضافت: «كين أصبح ثاني أفضل هداف في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم، بعد إيرلينج هالاند، بينما يحتل المركز الثالث، النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي».

أما شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فقد أشارت إلى أن كين بات على بعد هدفين فقط للانفراد برقم مميز في البريميرليج.وختمت: «كين سجل 8 أهداف بالرأس في الدوري هذا الموسم، ولا يتفوق عليه في التسجيل بالرأس خلال موسم واحد، سوى دنكان فيرجسون (9 في 1997-1998)».

إلى ذلك، خطى نابولي نحو لقب الاسكوديتو، بفوز جديد على حساب ضيفه أتالانتا بنتيجة (2-0)، مساء أول أمس ضمن الجولة 26 من الدوري الإيطالي.أحرز خفيشا كفاراتسخيليا الهدف الأول بالدقيقة 60، فيما سجل أمير رحماني الهدف الثاني بالدقيقة 77. وذكرت شبكة «سكواكا» للإحصائيات أن لاعبين فقط بالدوري الإيطالي تمكنا من المساهمة في تسجيل 20 هدفا أو أكثر في الموسم الجاري هما كفاراتسخيليا وأوسيمين.

ووصل نابولي للنقطة رقم 68 في صدارة الترتيب بفارق 18 نقطة عن أقرب ملاحقيه، ليصبح تتويجه باللقب مسألة وقت، فيما تجمد رصيد أتالانتا عند 42 نقطة بالمركز السادس.

وتعادل بولونيا مع ضيفه لاتسيو سلبيا، وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص، التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.ورفع بولونيا رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع، كما رفع لاتسيو رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث.

وفاز أودينيزي على مضيفه إمبولي 1-0، وسجل رودريجو بيكاو هدف المباراة الوحيد لأودينيزي في الدقيقة 54.ورفع أودينيزي رصيده إلى 35 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد إمبولي عند 28 نقطة في المركز الرابع عشر.