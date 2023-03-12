تفوق تاريخي وثأر شخصي يحفزان أنس جابر لالتهام فاندروسوفا

ألكاراز يفتتح مشواره في إنديان ويلز بإسقاط كوكيناكيس

العواصم ـ وكالات:

ضربت البطلة التونسية أنس جابر، المصنفة الرابعة عالميا، موعدا جديدا مع التشيكية ماركيتا فاندروسوفا (79)، في الدور الثالث لبطولة إنديان ويلز للأساتذة ذات ال1000 نقطة. وهذه هي المواجهة السادسة بين اللاعبتين، حيث التقت أنس مع ماركيتا من قبل في 5 مناسبات، ففازت البطلة التونسية 3 مرات مقابل انتصارين للتشيكية.

وكانت المواجهة الأولى بين اللاعبتين في نسخة عام 2015 من بطولة براغ، وتغلبت فاندروسوفا بعد انسحاب أنس جابر بسبب الإصابة في المجموعة الثانية. وردت أنس اعتبارها في العام التالي ببطولة صن رايز، حيث فازت على البطلة التشيكية بمجموعتين من دون رد، بواقع (6-3 و6-3).

ولم يتكرر الصدام بينهما إلا عام 2021 في بطولة إيستبورن الإنجليزية، وفازت أنس جابر بمجموعتين من دون رد، بواقع (6-3 و7-6).وفي العالم التالي 2022، عززت أنس جابر سجل انتصاراتها على فاندروسوفا في بطولة شتوتجارت، حيث فازت بمجموعتين لمجموعة، بواقع (4-6 و6-2 و6-3).وشهد العام الحالي في بدايته صداما بين أنس وماركيتا وتحديدا في الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة وكانت الغلبة للتشيكية بمجموعتين لمجموعة، بواقع (6-1 و5-7 و6-1).

وبرغم أن أنس ستدخل موقعة إنديان ويلز بأسبقية تاريخية، إلا أن اللقاء يحمل في طياته طابعا ثأريا، بعدما تسببت فاندروسوفا في الإطاحة بالتونسية من بطولة أستراليا المفتوحة الأخيرة، مما أفقد أنس مركزها الثاني عالميا. يذكر أن أنس جابر، المصنفة الرابعة عالميا كانت قد تأهلت فجر اليوم، إلى ثالث أدوار بطولة إنديان ويلز، بعد أن تغلبت على البولندية ماجدالينا فريخ بمجموعتين لمجموعة، بواقع (4-6 و6-4 و6-1).في المقابل، تأهلت التشيكية فوندروسوفا بعد أن أزاحت مواطنتها ماري بوزكوفا بمجموعتين دون رد بواقع (6-1 و6-1).

في حين، استهلت البولندية إيجا شفيونتك، المصنفة الأولى عالميا بين لاعبات التنس المحترفات، حملة الدفاع عن لقب البطولة بالتغلب بسهولة على الأمريكية كلير ليو.واستطاعت شفيونتك أن تهزم ليو، بواقع 6-0 و6-1 في 65 دقيقة.وتواجه شفيونتك في الدور الثالث الكندية بيانكا أندريسكو، المصنفة 36 عالميا، التي أطاحت بالأمريكية بيتون ستيرنز بواقع 4-6 و6-4 و6-3 في ساعتين و31 دقيقة.

كما فازت الإسبانية باولا بادوسا على مواطنتها نوريا باريزاس وتأهلت للدور الثالث للبطولة ذاتها حيث ستواجه الكازاخية يلينا ريباكينا.وحققت بادوسا المصنفة 22 عالميا وحاملة لقب نسخة 2021 من إنديان ويلز، الفوز على باريزاس، المصنفة 88 عالميا، بنتيجة 6-2 و7-5 في ساعة و36 دقيقة.وهذه أول مواجهة تجمع بينهما في إحدى بطولات الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات.

وستواجه بادوسا في الدور التالي من البطولة ريباكينا، المرشحة العاشرة للقب التي فازت بدورها السبت على صوفيا كينين بنتيجة 7-6 (8-6) و7-6 (7-5).وكانت بادوسا قد فازت في 4 مباريات من إجمالي 5 مواجهات جمعتها بريباكينا، 3 منها على التوالي.

من جانب اخر، بدأ الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالميا، مشواره في بطولة إنديان ويلز بفوز سهل على الأسترالي ثاناسي كوكيناكيس، كما تأهل حامل اللقب الأمريكي تايلور فريتز إلى الدور الثالث.وتمكن ألكاراز، المرشح الأول للقب، من هزيمة كوكيناكيس بنتيجة (6-3 و6-3) في ساعة و16 دقيقة.

ويواجه ألكاراز في الدور الثالث الهولندي تالون جريكسبور، المصنف 36 عالميا، الذي أطاح في الدور الثاني بالأرجنتيني جيدو بيا بواقع «7-6 (7-3) و7-6 (7-4)».وبلغ ثالث أدوار البطولة أيضا حامل اللقب الأمريكي تايلور فريتز، المصنف الخامس عالميا والمرشح الرابع للقب، بعد أن أطاح بمواطنه بين شيلتون بواقع «4-6 و6-4 و6-3» في ساعة و52 دقيقة.ويلتقي فريتز في الدور الثالث بالأرجنتيني سيباستيان بايز، المصنف 35 عالميا، والذي تغلب في الدور الثاني على الأسترالي رينكي هيجيكيتا بنتيجة (6-3 و6-1).