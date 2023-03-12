المبرقع يحضر ختام البطولة العربية لرواد التنس العرب

يبحث دعم نادي الجوية

متابعة – الصباح الجديد:

زار السيد رئيس الهيئة الادارية المؤقتة لنادي القوة الجوية الرياضي اللواء طارق بداي ونجم القوة الجوية السابق الكابتن سمير كاظم، وزير الشباب والرياضة السيد احمد المبرقع.وتحدث وزير الشباب احمد المبرقع عن دعم الوزارة المستمر لنادي القوة الجوية في المشاركات الخارجية على الصعيدين الاسيوي والعربي وتذليل كافة الصعوبات وتوفير جميع احتياجاته خلال المشاركة العربية من ملاعب وامور ادارية تخدم النادي مؤكدا حرصه على إقامة انتخابات عادلة وشفافة تنتج هيئة إدارية منتخبة تخدم هذا النادي العريق وتسير به نحو الانجازات.

فيما قال رئيس الهيئة الادارية الموقتة للنادي اللواء طارق بداي شرف لنا أن نخدم هذا النادي ونجعله في مقدمة الاندية بكل شيء كونه أعرق الاندية العراقية ويمتلك تاريخ زاخر بالبطولات والانجازات الاسيوية والعربية وركن من اركان الكرة العراقية ورافد لا يتوقف في رفد المنتخبات الوطنية وصاحب قاعدة جماهيرية واسعة.

فيما أشار نجم القوة الجوية السابق الكابتن سمير كاظم بان العريق من الاندية الكبيرة والعريقة ونأمل من الجميع المتواجدين على الهرم الرياضي من المسؤولين الوقوف بجانب النادي وخاصة في موضوع بناء ملعب يليق بهذا الصرح والاسم الكبير ويعتبر شيء بسيط يقدم إلى جماهيره اسوة بالأندية الاخرى ونفتخر باستضافة المباريات على ملعبنا في البطولات الخارجية والمحلية حيث سيكتب هذا الانجاز بتاريخ كل من يشارك ويساند في بناء الملعب.

من جانب اخر، حضر وزير الشباب والرياضة السيد «أحمد المبرقع»، ختام البطولة العربية الحادية عشر لرواد التنس العرب، التي ضيفتها ملاعب نادي الصيد العراقي، وبمشاركة 18 دولة عربية، وبحضور سفراء الدول العربية، والعناوين الرياضية والإدارية في العراق. وأكد المبرقع أن العراق يرحب بضيوفه العرب، عبر تضييف بطولاتهم بعد نجاحه باستضافة البطولات الرياضية الكبرى، التي كان آخرها خليجي 25 في البصرة.

وأشاد السيد الوزير بالمستوى التنظيمي للبطولة، والحضور الكبير من اللاعبين العرب، ولا سيما أن لعبة التنس تشهد اقبالاً متزايداً، وانتشاراً واسعاً بين أوساط الشباب العراقي، مثمناً جهود القائمين على البطولة، وإدارة نادي الصيد، والطواقم التحكيمية والإدارية، التي انصهرت جهودها لأظهار البطولة بأبهى صورة.

وفي سياق اخر، اعلن وزير الشباب والرياضة احمد المبرقع انطلاق بطولة العراق للدرفت – موسم 2023اذ اقيمت أول أمس فعاليات بطولة العراق لرياضة المحركات التي نظمها نادي بلاد الرافدين لرياضة المحركات لموسم 2023، وبمشاركة جميع محافظات العراق، على ارض حلبة نادي بلاد الرافدين.

وبارك المبرقع للقائمين على اللعبة جهودهم الطيبة لنشرها والانطلاق بها بقاعدة رصينة من العمل مشيدا بالتحضير الجيد والاستعداد المثالي لانجاحها كحدث رياضي سيكون له شانه في المستقبل، وبين المبرقع ان وزارة الشباب تدعم انتشار وتوسع جميع الالعاب الرياضية بلا استثناء طالما كانت لها جماهير مساندة وقاعدة رياضية لها في بلدنا.

إلى ذلك، هنأت منظمة اليونسيف في العراق، وزارة الشباب والرياضة لالتزامها بتنفيذ الإطار الوطني الموحد، لتعليم المهارات الحياتية والمواطنة، والمنفّذ من قبل اليونيسف والبنك الدولي، على أساس أن الوزارة تعد شريكاً أساسياً، في تنفيذ جميع المشاريع والخطط، التي تنفذها المنظمة الدولية بفضل دعم برنامج آفاق- PROSPECTS، وبتمويل من الحكومة الهولندية. ويهدف هذا البرنامج تعريف الشباب من كلا الجنسين، بالمهارات اللازمة للانتقال إلى مرحلة البلوغ والتوظيف، ومن ثم ليصبحوا مواطنين فاعلين في مجتمعاتهم.

ومن جانب اخر، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء «محمد شياع السوداني»، وحضور رسمي وجماهيري كبير، تقدمه وزير الشباب والرياضة السيد «أحمد المبرقع» ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور «نعيم العبودي»، ومستشار الامن القومي السيد قاسم الاعرجي وبإشراف من قبل رئيس مؤسسة السجناء السياسيين «حسين السلطاني»، وتحت شعار (نعيش الأمل لنبني الحياة)، نظمت المؤسسة حفلاً مركزياً بمناسبة يوم السجين السياسي، وافتتاح مقرها الجديد.

وثمن «المبرقع» الجهود الكبيرة التي تبذلها ملاكات المؤسسة، للوقوف مع هذه الشريحة وانصافها، التي دفعت ثمن رفضها لتصرفات وجرائم النظام البائد الذي نكل بها، مشيراً إلى أن الاهتمام الحكومي ومن اعلى المستويات بهذا اليوم، يعكس حالة إنسانيةً لها دلالات كبيرة، تؤكد سلامة النهج والثقة بالنفس، والوقوف مع أبناء شعبنا، واستذكار بطولاتهم ومواقفهم المشرفة.