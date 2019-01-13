النجف تسحب 55 اجازة من مشاريع متلكئة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت هيئة استثمار محافظة النجف، الاحد، عن سحب 55 اجازة استثمارية من مشاريع متلكئة لم يستطع اصحابها من الايفاء بالتزاماتهم القانونية.

وقالت الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن «الرئاسات السابقة للهيئة منحت اجازات استثمارية لمستثمرين لم يستطع اصحابها من الايفاء بالتزاماتهم القانونية وتلكأوا في تنفيذ مشاريعهم».

وأضافت الهيئة، أن «هيئة استثمارات المحافظة قامت بسحب 55 اجازة استثمارية لتكون الهيئة الاستثمارية الاولى في العراق تقوم بسحب هكذا عدد من الاجازات الاستثمارية دفعة واحدة».

الزاملي: هيئة استثمار بغداد تسحب 60 اجازة استثمارية

رئيس هيئة استثمار بغداد ينفي تحويل مركز السلام لتأهيل المعاقين لمشروع استثماري

وكان رئيس هيئة استثمار النجف ضرغام هادي حذر في وقت سابق الشركات الأستثمارية والمستثمرين الذين سبق وان وجه اليهم انذار اول وانذار نهائي من فرض الغرامات وسحب الأجازة.

في السياق، أعلن السفير الكندي لدى العراق، باول كيبارد، أمس الأحد، رغبة بلاده بالاستثمار في محافظة ذي قار.

وقال كيبارد خلال مؤتمر صحفي عقب لقاءه بالمحافظ يحيى الناصري في ديوان المحافظة، إن «ذي قار من المحافظات الغنية بالموارد والمقومات الاقتصادية التي تؤهلها لتكون ساحة مهمة للاستثمارات والتعاون الاقتصادي»، مبينا أن «بلاده حريصة على تطوير التعاون مع الناصرية عبر حث ودعوة الشركات الكندية وبمختلف الاختصاصات للعمل والاستثمار فيها».

إلى ذلك، أعلن محافظ ذي قار الناصري في المؤتمر، ترحيبه بالشركات الكندية للعمل في المحافظة بمختلف المجالات وأبرزها الطاقة والنفط والسياحة.

وأضاف الناصري، أن «الشركات الكندية بما تمتلكه من خبرة ستكون مرحب بها في الناصرية وستحضى بالتسهيلات المطلوبة».