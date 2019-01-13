المركزي يمنح 73 مليار دينار لتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة

208 ملايين دولار مبيعاته من العملة الأجنبية بمزاد أمس

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن البنك المركزي العراقي، أمس الاحد، منحه اكثر من 73 مليار دينار لانشاء مشاريع قطاعية، مبينا ان مبالغ الاقراض بلغت من خمسة الى خمسين مليون دينار.

وقال البنك في بيان له: «انطلاقا من المساهمة في دعم الاقتصاد العراقي بإعلان البنك المركزي عن مبادرته الواحد تريليون دينار لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بان اجمالي المبالغ الممنوحة الى المصارف منذ انطلاق مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العام ٢٠١٥ ولغاية الـ31 من كانون الاول الماضي بلغت اكثر من ٧٣ مليار دينار»، مبينا: «جرى منح اكثر من 33 مليار دينار خلال العام 2018 لاقراض المواطنين الراغبين بانشاء مشاريع جديدة».

واضاف ان «المشاريع توزعت على مختلف القطاعات كانت نسبة القطاع التجاري ٥٩٪ والخدمات 25٪ والصناعي 12٪ والزراعي 4٪، موضحاً ان المبادرة شارك فيها 34 مصرف اهلي ومصرف حكومي واحد».

واشار البنك ان «مبالغ الإقراض لهذه المشاريع بلغت من خمسة ملايين دينار الى خمسين مليون دينار ومن الممكن ان تصل الى 100 مليون دينار بعد موافقة البنك المركزي».

في مزاده اليومي، ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية، أمس الأحد، لنحو 208.48 مليون دولار، في مقابل مبيعات بـ92.3 مليون دولار بمزاد الخميس الماضي، بزيادة بلغت 116.18 مليون دولار.

وقال المركزي، في بيان له أمس، إن سعر الصرف بلغ 1190 ديناراً لكل دولار، في المزاد المنعقد بمشاركة 30 مصرفاً، إضافة إلى شركة تحويل مالي واحدة.

وأضاف المركزي، أن المبيعات المنفذة هي نتائج مزاد يوم غدا (اليوم) الاثنين، موضحاً أن إجمالي البيع الكلي بلغ 233.47 مليون دولار.

وبلغ حجم المبالغ المبيعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج 206.48 مليون دولار، في حين قُدر إجمالي النقد المبيع مليوني دولار؛ وفقاً للبيان.

وبحسب البيان، يكون بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج بسعر 1190 ديناراً لكل دولار، أما البيع النقدي فسيكون بالسعر نفسه.

وتراجعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية، يوم الخميس الماضي، لنحو 92.3 مليون دولار، في مقابل مبيعات بـ151.76 مليون دولار بمزاد الأربعاء الماضي، بانخفاض بلغ 59.46 مليون دولار.