كرنفال بلجيكي يتحدى دعوات لإلغائه

بسبب عرضه شخصيات كاريكاتيرية يهودية

الصباح الجديد – وكالات:

انطلق أمس الاول الأحد كرنفال ساخر في بلجيكا، انتقده وزير الخارجية الإسرائيلي بوصفه “بغيضا” على الرغم من سحبه من قائمة الأمم المتحدة للتراث الثقافي بسبب اتهامه بالعنصرية ومعاداة السامية.

وبعد ظهور شخصيات كاريكاتيرية ليهود متدينين متشددين يحملون أجولة من المال خلال الكرنفال العام الماضي، واجه منظمو الكرنفال في مدينة ألست دعوات لإلغاء هذا العرض الذي يبلغ عمره قرونا والذي تم ضمه إلى قائمة التراث الثقافي الانساني غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في 2010.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس على تويتر “على بلجيكا أن تخجل كدولة ديمقراطية من السماح بمثل هذا العرض اللاذع المناهض للسامية” ودعا السلطات إلى حظر “هذا الاستعراض البغيض”.

وقال منظمون ومشاركون إن كرنفال “ألست” ليس ضد اليهود وهو يسخر من الجماعات الدينية والعرقية والاجتماعية بما في ذلك الأسرتين المالكتين في بريطانيا وبلجيكا. وقالت طالبة عمرها 21 عاما من ضمن آلاف المشاركين في الكرنفال “ليس هناك أحدا مستهدف”.

واستبعدت اليونسكو الكرنفال من القائمة في ديسمبر كانون الأول 2019 بعد طلب من بلجيكا ومدينة ألست التي توقعت حذفه من القائمة.