المدرب الأكاديمي رعد كاظم

اشاد النجم الاردني السابق ابراهيم ابو قاعود لاعب نادي مادبا في التسعينات من القرن الماضي بكفاءة المدرب العراقي القدير رعد كاظم نجم منتخب شباب اسيا عام 1988 وقد نشر في مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالنجم الاردني الذي ابتعد عن كرة القدم واكمل دراساته ونال شهادة الدكتور وهذا نص ما قاله الدكتور ابراهيم ابو قاعود شهادتي مجروحة.

لكن يجب ان اقولها لو اعطي الكابتن رعد كاظم الموسوي الحرية في اختيار وتطوير الكرة العراقية لـ 6 سنوات المقبلة سيكون لها شان عالمي لما يملكه الكابتن المثالي من افكار رائعة في كرة القدم على سبيل المثال عام 1997 كنت في التدريب واعطانا الكابتن رعد تمرين لم نفهم معناه وبعد سنتين احتفلت الصحافة الارجنتينية بنفس التمرين الجديد لمنتخب الارجنتين كما أود أن اذكر عام 1997لعبنا عدة مباريات بطريقة 361 وتتحول الى اربعة طرق في الشوط الواحد حسب الحالة الهجومية والدفاعية.

ويجب أن أؤكد بأن الكابتن المثالي رعد كاظم كان مهتما بالجوانب العلمية والنفسية والاخلاقية بشكل كبير جدا اضافة الى الجانب التقني والفكري في كرة القدم هذا كل ما ذكره ابو قاعود النجم الاردني السابق والذي توقع له المدرب العراقي رعد كاظم مستقبلا مرموقا بكرة القدم ولكن الدراسة كانت اهم اولياته ونال شهادة الدكتور وهكذا كفاءاتنا العراقية تلعب دورا مهما ومؤثرا في ميدان الاحتراف وعمل المدرب الانيق رعد كاظم مدربا محترفا في عدة دول اخرها الشقيقة قطر وعمل مشرفا فنيا وكانت له مطبوعات فنية بديعة تحتوي على افكار متقدمة حديثة

همسة كروية: بداية السيد رعد كانت مع الفرق الشعبية ومثل نجوم الثورة تحت اشراف مكتشف المواهب مجيد حميد وكان معه الكابتن جبار حميد ورحيم حميد وكريم صدام وكريم زامل ورحيم صدام وكابتن الفريق علي حميد عبد الله جلوب ونجم عبود وكاتب المقال حارس شباك مرماهم.

مدرب عراقي محترف

نعمت عباس