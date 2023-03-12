اليوم.. الجوية يلاقي الشباب السعودي في البصرة

ضمن أولى مبارياته في تمهيدي كأس الملك سلمان للأندية

بغداد ـ الصباح الجديد:

عقد في فندق مناوي باشا بمحافظة البصرة، أمس، المؤتمر الفني الخاص لتحديد لون التجهيزات لمباراة فريقي القوة الجوية العراقي والشباب السعودي المقررة في الساعة الخامسة مساء اليوم الاثنين في ملعب جذع النخلة بالمحافظة في بطولة كأس الملك سلمان للاندية لكرة القدم.

وأعلن خلال المؤتمر عن تجهيزات الفريقين للمباراة في حيث سيرتدي فريق القوة الجوية اللون الأزرق الكامل، في حين سيرتدي حارس مرماه اللون الأصفر، اما فريق الشباب السعودي سيرتدي اللون الابيض، ويرتدي حارس مرماه اللون العنابي. إلى ذلك وصل الى البصرة الطاقم التحكيمي اللبناني الذي سيقود اللقاء ، حيث يتألف الطاقم من حكم الوسط علي رضا يساعده كل من ربيع عميرات مساعد اول، وعلي فقيه مساعد ثاني، والحكم الرابع الشيخ احمد علاء الدين .

وأكد قحطان جثير، المدير الفني للقوة الجوية، جاهزية فريقه لمواجهة الشباب السعودي، اليوم في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال «البطولة العربية».وقال جثير في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، الذي عقد امس في البصرة: «القوة الجوية من الفرق الكبيرة ولدينا ثقة مطلقة في لاعبينا». وأضاف: «خوض مثل هذه المباريات من شأنه أن يرفع من مستويات اللاعبين. اخترنا البصرة بسبب الجماهير المتعطشة لكرة القدم، والتي كانت السبب الرئيسي في نجاح بطولة الخليج».وتابع جثير: «نحترم فريق الشباب كونه يمتلك لاعبين على مستوى عال». وختم: «الفترة الحالية هي الأفضل فنيا، ولا توجد مشكلات داخل الفريق».

من جانبه، أعرب الإسباني فيسينتي مورينو المدير الفني لفريق الشباب السعودي عن ثقته في لاعبيه لحسم المواجهة المرتقبة في الساعة الخامسة من مساء اليوم الاثنين ضد القوة الجوية.ويلتقي الفريقان اليوم في ملعب جذع النخلة بمدينة البصرة، ضمن ذهاب الدور الأول لكأس الملك سلمان للأندية العربية.وأشاد مورينو في مؤتمر صحفي اليوم الأحد بحفاوة استقبالهم من جانب مسؤولي الفريق العراقي.وصرح: «تنتظرنا مباراة صعبة في بطولة مختلفة، نضع لقبها هدفا لنا».وأضاف: «برغم أنه تم تحديد موعد المباراة سريعا، إلا أنني أتمنى أن يقدم اللاعبون المنتظر منهم، خاصة أننا ننافس على لقب الدوري المحلي، ونحن حاليا في منتصف الموسم».وتابع: «نعاني من عدة غيابات بسبب الإصابات. الجهاز الطبي فضل منح بعض اللاعبين الراحة، لكن لا أشعر بالقلق بسبب ذلك. أثق بشدة في جميع اللاعبين».الجدير بالذكر أن مباراة الإياب ستقام يوم 16 نيسان المقبل في العاصمة السعودية الرياض.

من جانبها، اعلنت وزارة الشباب والرياضة عن جاهزية ملعب البصرة الدولي لاحتضان مباراة القوة الجوية والشباب السعودي والتي ستقام مساء اليوم الاثنين الثالث عشر من شهر اذار الحالي, وذلك ضمن ذهاب التصفيات التمهيدية لكأس الملك سلمان للأندية العربية. وبين مدير ملعب البصرة الدولي لطفي الجزائري ان اعمال الصيانة وادامة البذور للعشب الطبيعي اكتملت بصورة جيدة جدا ولاسيما بعد الانتهاء من بطولة خليجي 25 والتي استضاف الملعب الجزء الاكبر من مبارياتها واشار الجزائري ان اعمال التأهيل شملت جميع مرافق ومقتربات الملعب.

واذا تفوق الجوية في لقاءء الإياب والذهاب فأنه سيواجه الفائز من مباراة المريخ السوداني وتشرين السوري، ثم ينتقل لمواجهة الهلال السعودي، قبل اللعب في دور المجموعات وتحديداً ضمن المجموعة الثانية التي تضم السد القطري والوداد الرياضي المغربي.

يذكر ان هذه البطولة الثانية التي يستضيف فيها ملعب البصرة الدولي مباريات القوة الجوية، حيث توج فيها بلقب كأس الاتحاد الآسيوي عام 2018، بالفوز على فريق ألتين أسير من تركمانستان.