“الزوراء” تواصل اعمالها في تنفيذ مشاريع منظومات الطاقة الشمسية والمحطات الكهربائية

“الغذائيـة” تضاعـف إنتاجهـا مـن معقـم ومرطـب اليديـن للوقايـة مـن كورونـا

بغداد _ الصباح الجديد :

تواصل شركة الزوراء العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن تنفيذ مشاريعها واعمالها في تصنيع ونصب وتجهيز وتشغيل وصيانة منظومات الطاقة الشمسية.

واكد مدير عام الشركة المهندس هادي استمرار ملاكات الشركة في تنفيذ اعمال منظومة الطاقة الشمسية سعة (1) ميكا واط في مقر وزارة الكهرباء حيث تمت المباشرة بعملية تسليح أسس المسقفات الخاصة بكراجات المرحلة الثالثة وتنفيذ أعمال طلاء اول مسقفات المرحلة الثالثة وحسب المخطط .

واضاف أن العمل يجري حاليا لتصنيع المسقف الثاني من مجموع اربعة مسقفات سيتم المباشرة بتنصيبها بعد الانتهاء من الاعمال المدنية ، مشيرا الى ان الشركة تمتلك مصانع وخطوطا انتاجية ومكائن متخصصة لانتاج الخلايا الشمسية وتنفيذ جميع اعمال الربط والتجميع لانتاج منظومات تعمل بالطاقة الشمسية وحسب الطلب وقد نفذت العديد من هذه المشاريع في شتى دوائر القطاع العام.

في سياق متصل لفت المدير العام الى ان ملاكات الشركة انجزت اعمالها في محطة ري الدوانيش بمحافظة ذي قار بالكامل وقامت بتشغيل المحطة وتسليمها الى الجهة المستفيدة ، مؤكدا نشاط الشركة وتخصصها الاساسي في دعم المنظومة الكهربائية من خلال تنفيذ مشاريع تصميم وتنفيذ وتشغيل المحطات الكهربائية وقد تم تنفيذ الكثير من هذه المشاريع في شتى المحافظات.

من جهة اخرى كشفـت الشركة العامة للمنتجات الغذائية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن أمكانياتها وقدرتها على رفد السوق المحلية بمنتج جل معقم ومرطب اليدين علامة ( أمـان ) بمواصفات قياسية وأسعار مناسبة جداً في ظل الحاجة المتزايدة لهذا المنتج للوقاية من الإصابة بفايروس كورونا .

وأكـدت مديرة قسم المستحضرات في مصنع المأمون التابع للشركة البايلوجية الاء عبـد الوهـاب عطيـة أستعداد وقدرة قسم المستحضرات على إنتاج هذا المنتج بشتى العبوات والأحجام والتي تشمل (٦٠) ملم و(٥٠٠) ملم و (٧٥٠) ملم و (٣) لترات وحسب الحاجة والطلب وبطاقة تحضير وتعبئة (٥٠٠) كغم / يومياً ، مشيرة الى أن تحضير وتعبئة المنتج يتم بخباطات ومكائن تعبئة سويدية المنشأ وبأستعمال مواد أولية من مناشىء رصينة سيما مادة الكحول . وأفصحـت عن ان منتج أمـان يمتاز بفاعليته العالية وأحتوائه على المادة المعقمة ( الكحول ) بتركيز يصل إلى (٧٥.٣) وقابليته على التعقيم وقتل الميكروبات بنسبة ٩٩% وحسب الفحوصات المختبرية والكيمياوية والبايلوجية والتجارب التي أثبتت فاعلية المنتج على التعقيم والتطهير وقتل الجراثيم والميكروبات ، مؤكدة أن قسم المستحضرات حاصل على شهادة الجودة العالمية ( ISO 9001:2015 ) وان جميع منتجاته خاضعة للفحوصات المختبرية والرقابة من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .