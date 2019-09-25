  • الأربعاء , 25 سبتمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • عبد المهدي يلتقي الملك سلمان بن عبد العزيز لبحث علاقات البلدين وتهدئة الأوضاع الاقليمية

عبد المهدي يلتقي الملك سلمان بن عبد العزيز لبحث علاقات البلدين وتهدئة الأوضاع الاقليمية

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد:
التقى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي امس الأربعاء، الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في مدينة جدة.
وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء، اثر وصول عبد المهدي الى المملكة السعودية في زيارة رسمية استغرقت عدة ساعات، التقى ألاخير الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ظهر امس في مدينة جدة
وتعد زيارة عبد المهدي هذه، الثانية إلى السعودية خلال العام الحالي 2019 والتي تأتي بعد يومين على زيارته الى الصين.
وأورد البيان انهما بحثا العلاقات بين البلدين والاوضاع الاقليمية وجهود التهدئة.
وأكد البيان موقف العراق الثابت للعب دوره الإيجابي في الحرص على إبعاد خطر التوترات والنزاعات وإقامة افضل العلاقات مع جميع الدول المجاورة والشقيقة والصديقة.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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