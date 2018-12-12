اتحاد الكرة يسعى لتنظيم مباراتين وديتين للأولمبي امام عمان

اليوم إقامة 6 مباريات في الجولة 12 للدوري الممتاز

بغداد ـ الصباح الجديد:

يسعى الاتحاد العراقي، إلى الاتفاق مع نظيره العُماني، لتنظيم مباراة ودية ثانية بين المنتخبين الأولمبيين، بعد تثبيت إقامة مباراة واحدة بشكل رسمي، مطلع العام المقبل.. وقال رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، فالح موسى، في تصريحات صحفية «نسعى لتأمين ودية ثانية أمام منتخب عُمان الأولمبي».وتابع فالح موسى «الودية الأولى بين المنتخبين العراقي والعُماني ستقام في 9 كانون الثاني المقبل».

وأشار فالح إلى أن هناك مجرد اتفاق مبدئي مع الاتحاد السوري، على إقامة مباراتين وديتين مع منتخب سوريا الأولمبي في العراق، منتصف الشهر المقبل.. وأوضح فالح، أن اتحاد الكرة سيجتمع مع الجهاز الفني للمنتخب العراقي الأولمبي، من أجل الوقوف على خطة الإعداد خلال الفترة المقبلة.

من جانب اخر، تقام اليوم الاربعاء 6 مباريات لحساب الدور 12 من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز، منها مباراتين

في بغداد، و4 في محافظات اربيل والنجف والسماوة والبصرة، ففي ملعب فرانسوا حريري في أربيل، يلتقي المتصدر فريق الشرطة بفريق أربيل، فيما يضيف ملعب الصناعة مباراة النفط والطلبة، وفي ملعب التاجي يلتقي الصناعات الكهربائية ونفط الوسط.

وتقام في ملعب الفيحاء مباراة الميناء والجوية، اما ملعب النجف الدولي فيضيف مباراة أهل الدار وضيوفهم فريق نادي الحسين، ويتواجه السماوة في ملعبه امام فريق الحدود، وتأجلت مباراة أمانة بغداد والديوانية المقررة اليوم، إلى اشعار اخر.

وتقام يوم غدٍ الخميس بقية مباريات الجولة، باجراء 3 مباريات، ففي ملعب الفيحاء يتواجه نفط الجنوب والزوراء، وفي ملعب الزبير تجرى مباراة البحري والكهرباء، فيما يضيف الكرخ بملعبه فريق نفط ميسان.

يذكر ان فريق الشرطة يقف في صدارة الترتيب وله 24 نقطة متفوقاً على الكرخ بفارق الأهداف، في حين يقف الجوية ثالثا وله 23 نقطة، ثم الزوراء بالمركز الرابع ويملك 22 نقطة، ثم نفط ميسان خامساً وله 20 نقطة، وبالمركز السادس يأتي فريق النفط بـ 17 نقطة.

اما كرسي الهدافين فيجلس عليه هداف الموسم السابق، لاعب نفط ميسان وسام سعدون، وله 8 أهداف، ويأتي خلفه أربعة لاعبين ولكل منهم 7 أهداف، هم: ثنائي فريق الشرطة علاء عبد الزهرة والمحترف المالي الحسن ديالو، ولاعب الكرخ محمود خليل ولاعب النفط محمد داود، ثم لاعب الشرطة مهند علي برصيد 6 أهداف.

وتقام جميع المباريات في الساعة 2 ظهراً، باستثناء مباراة اربيل والشرطة فتقام في الساعة 3 عصران والميناء والجوية، ونفط الجنوب والزوراء فستجريان في الساعة الرابعة و15 دقيقة عصرا.

من جانب اخر، فسخت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي عقد المهاجم المحترف المالي، علي تيام، بالتراضي، ليكون اللاعب الثاني الذي يتم فسخ عقده بعد المحترف الكرواتي، ماتيو.

وذكرت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية بأنها سوف تسعى لتعزيز صفوف الفريق بلاعبين محترفين ومحليين على مستوى عالٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من اجل أن يظهر الفريق بصورة أقوى خلال منافسات دوري الكرة الممتاز، وكذلك في ملحق دوري أبطال آسيا امام باختاكور الاوزبكي بالثاني عشر من شهر شباط من العام الجديد.

من جهته، وصل وفد فريق القوة الجوية إلى محافظة البصرة، أمس الاول، وذلك تحضيراً لمواجهة الميناء بالجولة الثانية عشرة من دوري الكرة الممتاز، والتي ستقام بينهما على ملعب الفيحاء اليوم الاربعاء، في مباراة يسعى فيها أبطال الآسيوية للعودة لسكة الانتصارات والمنافسة على الصدارة، وتعويض نزيف النقاط في الجولات المقبلة بعد التعادل امام النجف بهدف.

وسيفتقد القوة الجولة خدمات اللاعب كرار نبيل الذي تعرض للاصابة خلال مباراة الفريق الودية امام فريق الرديف، وسيغيب رسمياً عن المباراة، بينما سيكون اللاعب علي حصني جاهزا لمباراة فريقه السابق الميناء، وذلك بعد شفائه من الاصابة التي لحقت به «شد عضلي خفيف»، غيبته عن مباراة النجف بالجولة السابقة.