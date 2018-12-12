  • الأربعاء , 12 ديسمبر 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

غياب العدالة في الرواتب

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على الرغم من ان رواتب واجور موظفي الدولة العراقية تشكل عبئاً ثقيلاً يرهق كاهل الموازنة العامة السنوية ، فنحن نتحدث عن انفاق اكثر من ٥٠ ترليون دينار سنويا لتأمين الرواتب والاجور لاكثر من ٣ ملايين موظف عدا المتقاعدين والمتعاقدين والاجراء ..الا اننا نجد بوناً شاسعاً في معدلات هذه الرواتب بين مؤسسة واخرى ..
صحيح ، ان الجميع يخضع لقانون رواتب موظفي الدولة رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ ، الذي ينص في مادته الاولى على « تعديل رواتب المشمولين بأحكامه بما يؤمن لهم مستوى معيشيا أفضل ، مع ألأخذ بنظر الاعتبار المؤهلات العلمية و المنصب الوظيفي و الموقع الجغرافي و الخطورة و سنوات الخدمة و الحالة الاجتماعية»..
.ولتحقيق ذلك فقد وضع القانون سلما للدرجات الوظيفية وكذلك حدد مخصصات الشهادة والزوجية والاطفال والمنصب ، والمناطق النائية ، وغيرها ، ووفقا لذلك ، نفترض ان العدالة الاجتماعية متحققة في تساوي الاستحقاقات المالية لجميع الموظفين بحسب ما نص عليه ودعا اليه قانون رواتب موظفي الدولة .. ولكن ، الامر ليس كذلك ، فثمة الكثير من الفروقات الموجودة بين موظفي هذه الجهة او تلك الجهة ، لدرجة ان بعض الوزارات وهي مهمة ، باتت طاردة للكفاءات ، في وقت يجب ان تكون مستقطبة لهذه الكفاءات ، ومنها وزارة التخطيط على سبيل المثال ، لا الحصر ، فهذه الوزارة معنية برسم السياسة الاقتصادية والتنموية للبلد ، فضلا عن قيامها بالكثير من المهام الحيوية التي تمثل اساسا للتخطيط وتخدم مؤسسات الدولة كافة ، وينبغي ان تكون مستقطبة لافضل الكفاءات وفي شتى الاختصاصات ، الا اننا نجد سعي الكثير من موظفيها ، لاسيما الكفاءات المهمة ، الى المغادرة والذهاب الى جهات اخرى يمكن ان توفر لهم ظروفا مالية افضل ، والامر لايقتصر على هذه الوزارة ، بل ثمة وزارات وجهات اخرى لايختلف حالها كثيرا عن هذا الحال ، وقطعا ان المشكلة لاتكمن في قانون الرواتب ، فقد يكون هذا القانون من افضل القوانين واكثرها تحقيقا للعدالة ، انما المشكلة تكمن بطبيعة المخصصات التي حددها القانون ، ومنها مخصصات الخطورة ، والطعام والنقل وغيرها ، وهذه المخصصات تُصرف لهذه الجهة ، ولا تُصرف لتلك الجهة ، والفاصل بين الجهتين ليس سوى سور ، فالذي يعمل داخل السور يكون عرضة للخطر ومن يكون خارجه فهو في مأمن من ذلك الخطر !!.. في حين ان المنطق يقول ، ان من يكون في الداخل هو الاكثر امانا ، والخطر – ان كان ثمة خطر – انما يحدق بمن هو خارج السور ، واللافت ان الفرق بين موظفي «داخل السور» وبين مَن هم خارجه ، كبير جدا ، .. اضف الى ذلك ان هناك مؤسسات اخرى ممن هي خارج السور ايضا تحظى بخصوصية تمنحها افضلية في الرواتب والاجور ، فعندما تجري مقارنة بين موظف هنا واخر هناك ، وكلاهما له الشهادة نفسها والخدمة والمنصب ، تجد الفارق كبيرا بين الاثنين ..
وقطعا ، ان وجود مثل هذا التباين من شأنه ان ينعكس سلبا على مستوى الاداء الوظيفي ، ونحن اصلا لدينا مشكلة في هذا الجانب ، اذ تشير التقارير الى ان انتاجية الموظف العراقي منخفضة جدا بالمقارنة مع موظفي بلدان العالم الاخرى ..ولعل واحدا من تداعيات تباين مستوى الرواتب ، السعي الدائم من قبل موظفي الوزارات «محدودة الدخل» للبحث عن مكان في الوزارات «ميسورة الدخل» .. ومن هنا فان الامر يتطلب اعادة النظر بقانون الرواتب ابتداءً ، فضلا عن دراسة قضية الخطورة ، وهل هناك مؤسسات في العاصمة تتعرض للخطر اكثر من غيرها لكي تحظى بمخصصات اكثر من سواها ؟؟- طبعا باستثناء منتسبي القوات الامنية – ، من دون ان ننسى رواتب الدرجات الخاصة المبالغ فيها كثيرا ..
ولست هنا بوارد الدعوة لاحداث ضرر في مصالح اعداد غير قليلة من الموظفين ، انما هي دعوة لاشاعة العدالة الاجتماعية بين موظفي الدولة كافة ، اذ ليس من المنطق ان يكون كل هذا التفاوت بين موظفي البلد الواحد .
عبدالزهرة محمد الهنداوي

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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