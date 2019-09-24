محافظ ذي قار : تم التوقيع على مذكرات تفاهم في المجالات المالية والتجارية والأمنية والإعمار والاتصالات والثقافة والتعليم والخارجية

خلال مشاركته في اعمال منتدى التعاون الاقتصادي العراقي – الصيني …

كاظم العبيــدي

كشف محافظ ذي قار عادل الدخيلي عن توقيع مذكرات تفاهم في مجالاتٍ مختلفة خلال مشاركته في اعمال منتدى التعاون الاقتصادي العراقي – الصيني. وقال الدخيلي ان اعمال منتدى التعاون الاقتصادي العراقي – الصيني الثالث الذي اقيم في العاصمة بكين بحضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي واعضاء الوفد الرسمي من المحافظين وجمع كبير من اصحاب الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين الصينيين ، شهد الاعلان عن مذكرات التفاهم والاتفاقات الثمانية التي ستوقع في بكين وفي مقدمتها اتفاق اطاري للإنفاق الائتماني المالي ومذكرة تفاهم لإعادة الاعمار الاقتصادي واخرى في مجالات تعاون اقتصادية وثقافية وفنية ، اضافة للعقود التي توقع من قبل الوزراء والمحافظين وتطوير البنى التحتية للمواصلات والاتصالات والسكن والطاقة والمجاري وغيرها . واضاف ان المنتدى شهد اقامة ورش عمل لعدد من الوزارات ، مبينا ان المحافظين اجروا مباحثات مع اصحاب الشركات الصينية واتفاقات على توقيع عقود في مختلف القطاعات .