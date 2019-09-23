الفوفينام يشارك في بطولة السفير

بغداد ـ الصباح الجديد:

تلقى لجنة الفوفينام القتالية دعوة للمشاركة في بطولة السفير الدولية للاندية للمدة من 18 ولغاية 26 من شهر تشرين الأول المقب، باشراف الاتحاد الدولي ونظيره المصري للعبة. وقال الخبير في رياضة الفوينام القتالية، ضياء كامل ان أندية « السكر والميثاق والحسنين وشط العرب ونفط ميسان والصناعات الكهربائية» من المقرر ان تشارك في البطولة، إلى جانب 2 من الحكام المعتمدين لدى اللجنة، ورئيس اللجنة علي كاظم.

ودعا الخبير وزير الشباب والرياضة د. احمد رياض إلى تقديم الدعم والمساندة لانجاح مشاركة فرق الأندية العراقية في البطولة التي ستشارك فيها أندية من جميع دول قارات العالم.