  • الإثنين , 23 سبتمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • رياضة
  • صدور العدد 32 من مجلة بارالمبياد

صدور العدد 32 من مجلة بارالمبياد

رياضة
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إعلام اللجنة البارالمبية:
صدر عن قسم الاعلام في اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية العدد الجديد من مجلة بارالمبياد المتخصصة بشؤون رياضة المعاقين في العراق.
وقال مدير قسم الإعلام ورئيس التحرير، هشام السلمان، إن العدد ( 32 ) من المجلة التي تصدر شهرياً حول الكثير من المواضيع الرياضية الخاصة برياضة متحدي الاعاقة لاسيما الانجاز الأخير الذي حققته اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية المتمثل بالفوز بلقب دورة الألعاب البارالمبية لغرب آسيا .
و أضاف ان العدد تضمن أيضا تسليط الأضواء على رحلة نجم الكرة العراقية احمد راضي الذي بارك الانجاز المتحقق.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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