الجوية يصعد لقمة دوري الكرة الممتاز بفوز ثلاثي على أربيل

الجولة الخامسة عشرة تبدأ بعد غد باقامة 5 مباريات

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكتسح القوة الجوية نظيره أربيل (3-0)، أول أمس، على ملعب الشعب الدولي، لحساب الجولة الـ14 من الدوري الممتاز. . وكان الشوط الأول سجالا بين الفريقين، لكنه انتهى بنتيجة سلبية.

وفي الشوط الثاني كثف الصقور هجماتهم، فتمكن مهاجم الفريق، أيمن حسين، من تسجيل أول الأهداف في الدقيقة (48)، قبل أن يعزز حسين جبار النتيجة بهدف ثان، في الدقيقة (63).. وأحرز أيمن حسين هدفه الثاني والثالث للجوية، في الدقيقة (68).. وبهذه النتيجة، تربع القوة الجوية على صدارة المسابقة ، برصيد 28 نقطة، في حين يحتل أربيل المركز الـ11، برصيد 17 نقطة.

وتغلب الزوراء على نظيره نفط الوسط، بنتيجة (2-0)، على ملعب النجف الدولي، وسجل هدفي الزوراء، مهند عبد الرحيم كرار، في الدقيقتين (18 و46) من عمر اللقاء.. وبهذه النتيجة تراجع نفط الوسط إلى المركز الثاني برصيد 27 نقطة، تاركاً كرسي الصدارة للقوة الجوية.

كما تغلب الشرطة على نظيره الطلبة، بهدف نظيف، على ملعب الشعب الدولي، وسجل هدف اللقاء الوحيد، مدافع الشرطة سعد ناطق، في الدقيقة (36) من عمر المباراة.. ووبلغ الشرطة النقطة الـ27، ليحل ثالثا وبفارق الأهداف عن الوصيف نفط الوسط.. فيما تجمد رصيد الطلبة عند النقطة الـ15، في المركز الرابع عشر في جدول الترتيب.

وخيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة الحدود والكرخ، في اللقاء الذي احتضنه ملعب التاجي، المباراة كانت فقيرة فنياً ولم ترتق إلى مستويات عالية، فيما فشل لاعبو الفريقين بزيارة المرمى طوال الـ90 دقيقة.. بهذه النتيجة حل الكرخ في المركز الـ13 برصيد 15 نقطة، فيما بات الحدود في المركز الـ16 بـ13 نقطة.

وفي الجولة نفسها ، انتهت مباراة نفط البصرة وضيفه النجف، بفوز غزلان البادية (3-0)، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الفيحاء الدولي بالبصرة.. افتتح معين أحمد النتيجة للضيوف بهدف في الدقيقة (16)، وقبل انتهاء الشوط الأول تمكن أحمد لفتة من تعزيز النتيجة بهدف جميل في مرمى نفط البصرة.

الشوط الثاني لم يختلف كثيرا عن الأول وواصل الضيوف هجماتهم واحدة تلو الأخرى، حتى تمكنوا من تحقيق مبتغاهم بهدف ثالث في الدقيقة 54 عن طريق أحمد لفتة.. بهذه النتيجة ارتقى النجف إلى المركز الرابع مؤقتا بـ23 نقطة، في حين تراجع نفط البصرة إلى المركز الـ17 برصيد 13 نقطة.

وتبدا يوم الخميس المقبل 21 كانون الثاني مباريات الجولة الخامسة عشرة باقامة خمس مباريات، ففي ملعب الساحر احمد راضي تقام مباراة فريقي الكرخ والكهرباء، ويضيف ملعب الديوانية مباراة اهل الدار وضيوفهم فريق زاخو، ويضيف أمانة بغداد فريق نادي نفط الوسط ويلتقي القاسم والميناء في ملعب الكفل، وتقام جميع المباريات في الساعة 2 ظهرا، وتقام مباراة نفط ميسان ونفط البصرة في ملعب ميسان الاولمبي في الساعة السابعة مساء.

وتستكمل مباريات الجولة في اليوم التالي باجراء 5 مباريات ايضا، ملعب الشعب يضيف مباراتان، الزوراء والسماوة في الساعة الرابعة الا ربع مساء، تعقبها في الساعة الثامنة الا ربع مباراة الجوية والشرطة، وتقام مباراة اربيل والحدود في الساعة الخامسة والنصف مساء في ملعب فرانسوا حريري,وفي ملعب الصناعة تقام مباراة الصناعات الكهربائية والنجف، وتجرى في الساعة الواحدة ظهرا مباراة فريقي النفط والطلبة في ملعب التاجي.