الملف الأمني

مقتل مدني بأسلحة كاتمة بسبع البور شمالي بغداد * ضبط كدس عتاد يحتوي على 90 عبوة غربي صلاح الدين

مقتل عدد من عناصر “داعش” بقصف جوي في نينوى * انفجار عبوتين صوتيتين في حيين سكنيين وسط البصرة

بغداد – هجوم مسلح

ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية امس الاحد بأن مدنياً قتل بهجوم باسلحة كاتمة للصوت شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إن “مسلحين اطلقوا النار من اسلحة كاتمة للصوت، مساء يوم امس تجاه مدني بمنطقة سبع البور، ما اسفر عن مقتله” ، مضيفا أن “قوة امنية وصلت الى مكان الحادث ونقلت جثة القتيل الى دائرة الطب العدلي”.

كركوك – عملية امنية

كشف مصدر امني في مديرية الشؤون الداخلية والأمن في محافظة كركوك امس الأحد ان مفارز امنية القت القبض على متهم على وفق المادة 456 من قانون العقوبات.

وقال المصدر “بناء على توجيهات مدير عام الشؤون الداخلية والأمن اللواء حسين عبد الهادي محبوبة، بشأن متابعة وتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق المخالفين وبأشراف مباشر من قبل مدير قسم الشؤون الداخلية والأمن في كركوك العميد فهمي فؤاد احمد، تم القبض على المتهم (م . أ . أ) والمطلوب على وفق المادة ٤٥٦ ق.ع” ، مضيفة أن “المتهم مطلوب لمحكمة استئناف صلاح الدين وتم تسليمه الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقه”.

صلاح الدين – ضبط عتاد

اكد مصدر امني في قيادة عمليات سامراء امس الأحد العثور على كدس كبير للعتاد يحتوي على 90 عبوة ناسفة في صحراء الجزيرة، غربي المحافظة.

وقال المصدر الامني “استمراراً لعمليات البحث والتفتيش من قبل ابطال قيادة عمليات سامراء في منطقة مطيبيجة والقرى المجاورة لها، عثر ابطال لواء مغاوير القيادة، على جهازين للاتصالات مع محمل و16 جهازا يدويا للاتصالات مختلف الأنواع و11 حاكية مناداة وثلاثة اجهزة شحن نضائد كبيرة وثلاثة دروع ومضافتين” ، مضيفا انه تم العثور على 25 عبوة ناسفة وأحزمة ناسفة ومواد تفجير زنة (10) كغم، وقنابر هاون 120 ملم “.

النجف – عملية دهم

اعلن مصدر امني في مديرية شرطة محافظة النجف امس الاحد عن القاء القبض على متهم يتاجر بالحبوب والمؤثرات عقلية في منطقة الوفاء وسط المحافظة .

وقال المصدر ان مكتب مكافحة إجرام الوفاء القى القبض على متهم يتاجر بالحبوب وضبطت بحوزته كمية من الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية واعترف خلال التحقيق بتعاطي المخدرات وتم احالته للقضاء.

كربلاء – اعتقال مطلوبين

افاد مصدر امني في مديرية شرطة محافظة كربلاء امس الأحد، ان مفارز امنية القت القبض على عدد من المتهمين بقضايا جنائية متنوعة في المحافظة.

وقال المصدر الامني الذي رفض الكشف عن اسمه إن “تشكيلاتنا تمكنت من القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء العراقي على وفق مواد قانونية وجنائية مختلفة” ، مضيفا أن “تشكيلات القيادة نفذت عمليات وممارسات امنية واحترازية استعدادا للخطط الامنية المعدة لهذا العام ، من اجل ديمومة الامن والاستقرار وحسم الدعاوى القضائية المسجلة ضمن عام 2017”.

نينوى – قصف جوي

اعلن قائد شرطة نينوى اللواء واثق الحمداني امس الاحد عن مقتل عدد من عناصر “داعش” بقصف جوي جنوبي المحافظة.

وقال الحمداني إن “قوات تابعة لمغاوير الفرقة 16 ومغاوير شرطة نينوى نفذت، يوم امس عملية أمنية بدعم جوي من التحالف الدولي الذي نفذ غارات أسفرت عن قتل عدد من إرهابي داعش” ، مضيفا أن “القوات الأمنية طهرت المنطقة ودمرت عددا من المضافات التي كان التنظيم يستخدمها لإخفاء عناصره”، مبينا أن “العملية نفذت على وفق معلومات استخبارية دقيقة”.

البصرة – انفجار صوتية

افاد مصدر امني في شرطة محافظة البصرة امس الاحد، بان عبوة صوتية انفجرت قرب مكتب مرجع ديني دون ان تسفر عن اصابات، فيما اشار الى ان عبوة ثانية انفجرت على دار سكنية تقع في حي الحسين.

وقال المصدر الامني الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان “مجهولين فجروا بعد منتصف الليلة الماضية عبوة صوتية قرب مكتب مرجع ديني يقع في منطقة الطويسة وسط البصرة”، مبينا ان “الانفجار لم يسفر عن اصابات بشرية” ، مضيفا ان “عبوة صوتية ثانية فجرها مجهولون عند منتصف الليل على دار سكنة تقع في حي الحسين، ما ادى الى الحاق اضرار مادية بسيطة في واجهة الدار”.