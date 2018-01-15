الأمم المتحدة مستعدة لتقديم الدعم الفني للانتخابات البرلمانية المقبلة

أكدت قدرة المفوضية على إجرائها في موعدها

متابعة الصباح الجديد:

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق، موقفها من الانتخابات المقررة في البلاد في 12 من آيار المقبل وأبرز تحدياتها.

وذكر بيان للبعثة الأممية (يونامي)، إن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تواجه تحدياتٍ كبيرة، إلا أنها ستتمكن من التغلب على تلك التحديات وإجراء انتخاباتٍ وطنيةٍ نزيهةٍ وشفافةٍ وفي وقتها المحدد في 12 أيار/ مايو 2018، وتعهّدت بمواصلة الدعم الفني لضمان إجراء عمليةٍ فاعلةٍ وذات مصداقيةٍ تحظى بثقة الناخبين العراقيين والسياسيين والمجتمع الدولي”.

وجاء تعهّدُ الأمم المتحدة بمواصلة الدعم خلال ورشة عملٍ استمرت ليومين عقدتْها المفوضية في السليمانية يومي 11 و12 كانون الثاني/ يناير لبدء الأعمال التحضيرية في جميع أنحاء البلاد للانتخابات.

وفي إطار الإشراف العام لمجلس المفوضين الجُدُد، حضر الحدث المدراء في المفوضية على المستويين الوطني والميداني، وشملت المواضيع التخصصية التي جرت مناقشتها استخدام التقنيات الجديدة والمشاركة الشاملة للنازحين والتصويت الخاص والتوعية العامة وآليات تسوية المنازعات الانتخابية.

واستعرض المدراء في المحافظات متطلباتهم التشغيلية والفنية والتحديات من وجهة نظرهم المحلية، في حين قدّم مجلس المفوضين والمدراء على المستوى الوطني الخطط والجداول الزمنية والتدابير لمعالجة التحديات من المنظور الوطني.

وفي ضوء أهمية ورشة العمل في إطلاق الاستعدادات الانتخابية ولحساسية البنود موضع المناقشة، طلبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من الأمم المتحدة تقديم مساهماتها وحضورها، حيث تبادلوا الأفكار مع كبار المسؤولين في الأمم المتحدة الذين حضروا، بمن فيهم نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق للشؤون السياسية والانتخابية أليس وولبول وفريقٌ من كبار ممثلي مكتب المساعدة الانتخابية التابع لـ(يونامي).

وقال رئيس الإدارة الانتخابية بالمفوضية رياض البدران في كلمةٍ ألقاها في ورشة العمل إن المفوضية “مصرة إصراراً كاملاً ولديها الإمكانات الإجرائية والفنية واللوجستية لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد”.

وأعرب رئيس مجلس المفوضية معن الهيتاوي عن ثقةٍ مماثلةٍ، مشيراً إلى أن المفوضية قد واجهت اختباراتٍ صعبة في الماضي “ولكننا نحن كمفوضية بامكاننا ان نخلق الظروف لإتاحة الفرصة لإجراء انتخاباتٍ ناجحة.” وحثّ على زيادة دعم الأمم المتحدة والتعجيل بالإجراءات للوفاء بالطلبات المقدمة إلى بعثة الأمم المتحدة لتقييم الاحتياجات.

وفي مَعرِض تسليط الضوء على التزام الأمم المتحدة ودعمها لإجراء انتخاباتٍ ناجحةٍ وفي الوقت المحدد، قالت وولبول “إن فريقنا من الخبراء الفنيين ما يزال مستعداً لدعمكم ومساعدتكم”.

إلا أن المسؤولية، وفقا لوولبول، تقع على عاتق المفوضية، وقالت “ستكون أدواركم حاسمةً في تقديم عمليةٍ انتخابيةٍ مهنيةٍ وذات مصداقية. ويتطلع الناخبون العراقيون والسياسيون والمجتمع الدولي إلى المفوضية، وإن درجة ثقتهم فيكم ستحدد قبولهم لنتائج الانتخابات، وسيبقى من الأهمية بمكان أن تُبدي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استعدادها لتقديم عمليةٍ رصينةٍ وفاعلةٍ ضمن الأُطُر الزمنية الحالية”.

وأعربت نائب الممثل الخاص عن ثقتها بالمفوضية على الرغم من التحديات الكبيرة، مُشيرةً إلى سِجلّ العراق الناجح في إجراء الانتخابات في ظل ظروفٍ غير مواتيةٍ في الماضي، مثل وجود داعش الإرهابي في أجزاء من البلاد في عام 2014، ومشدّدةً على الحاجة إلى التخطيط لجميع الظروف الطارئة عن طريق إجراء اختبارٍ على مستوى البلاد لإجراءات التصويت قبل الانتخابات لتجنُّبِ أي مشكلات ثانوية في يوم الانتخابات”.

وقال مدير مكتب المساعدة الانتخابية أمير عرين إن الأمم المتحدة تلقّت طلباتٍ من المفوضية للحصول على مزيد من الدعم الفني، “ونحن على استعدادٍ لذلك”، مضيفاً أن من بين التحديات في انتخابات 2018 ضمانُ عمليةٍ لا تشوبها شائبة للعدّ الإلكتروني وإدارة النتائج في يومٍ واحدٍ من أجل أمن العملية، وخاصةً أمن البرمجيات وإرسال النتائج”.

وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي التقى في وقت سابق رئيس المفوضية العليا للانتخابات وأعضاءها وجرى بحث الاستعدادات والتحضيرات الجارية لإقامة الانتخابات وتلبية جوانبها المالية والادارية والمتطلبات الفنية والاجهزة والمعدات اللازمة لإجرائها في مختلف مراحل التسجيل والاقتراع والفرز وانتهاءً بآليات اعلان النتائج ، والاجراءات المتعلقة بمشاركة النازحين والعائدين في المحافظات المحررة وتهيئة الاجواء المناسبة لمشاركتهم.

وأشاد العبادي بجهود المفوضية، ودعا الى ضرورة العمل بمبدأ الاستقلالية والحياد، مؤكدا على اهمية تحديث جميع المواطنين لسجلاتهم الانتخابية ودعوة جميع وسائل الإعلام الوطنية لتشجيع المواطنين للحصول على البطاقة الانتخابية وحثهم على التسجيل والمشاركة الواسعة في الانتخابات بموعدها المقرر.

في سياق متصل وحسب بيان لمفوضية الانتخابات عقب اللقاء اكد العبادي على دعمه لاجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الثاني عشر من شهر ايار من هذا العام مع توفير جميع المستلزمات الضرورية التي تسهم في اجراء الانتخابات كما هو مقرر مع التأكيد على ضرورة السير قدما في الجدول الزمني المعد من قبل المفوضية لاستكمال اجراءاتها العملياتية واللوجستية لافتا الى ان مجلس الوزراء سيوفر كل متطلبات العملية الانتخابية فيما يتعلق بالاموال اللازمة لاجرائها .