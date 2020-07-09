وزارة الدفاع تتفق مع البيشمركة على انشاء مراكز لتنسيق العمليات المشتركة

يمهد لعودتها الى المناطق المتنازع عليها

السليمانية – الصباح الجديد- عباس اركوازي

توصلت وزارة الدفاع العراقية الى اتفاق مع وزارة البيشمركة لتنسيق العمل المشترك في الحرب على الارهاب وحماية المواطنين وممتلكاتهم في المناطق المتنازع عليها.

واكد امين عام وزارة البيشمركة الفريق جبار ياور في تصريح للصباح الجديد، ان وزارة البيشمركة عقدت ثلاثة اجتماعات مع لجنة التنسيق والتعاون الامني لحد الان حول عدد من المسائل الامنية والعسكرية الخاصة كان اخرها عقد الاسبوع المنصرم في بغداد، وتوصل خلاله الطرفان الى توقيع اتفاق يتضمن تأسيس مراكز للتنسيق والتعاون المشترك بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية، اثناء القيام بعمليات وتحركات عسكرية في المناطق المتنازع عليها.

واضاف ياور، ان هذه المراكز سوف تنشأ في اربع محافظات وهي ديالى والموصل وصلاح الدين وكركوك وستاخذ على عاتقها تنسيق العمليات والاشراف على العمليات التي تنفذ ضد تواجد داعش وتحركاته في تلك المناطق.

واكد ياور، ان الجانبين توصلا الى قناعة مشتركة بان ارتفاع حدة تحركات وعمليات داعش الارهابية في تلك المناطق يتطلب ضرورة الاسراع في التنسيق والتعاون بين قوات البيشمركة والجيش العراقي لحماية المواطنين من مختلف المكونات والحد من عمليات القتل والخطف والارهاب المستمر من قبل ارهابيي داعش.

وعلى صعيد ذي صلة اشار ياور الى ان حماية الحدود العراقية في اقليم كردستان مع ايران وسوريا وتركيا تتم عبر الوية من قوات حماية الحدود المنتشرة في تلك المناطق والتي تخضع كليا لسلطة الحكومة الاتحادية تمويلاً وتجهيزاً وادارةً وتوجيهاً، وهي غير تابعة لوزارة البيشمركة في حكومة الاقليم.

واوضح الخبير العسكري سامان حسين، ان الاتفاق الجديد يمهد لعودة قوات البيشمركة من خانقين شرقا والى سنجار غربا في المناطق المتنازع عليها، الذي اشار الى ان التركمان والعرب السنة لم يبدوا لحد الان الموافقة عليه.

واوضح في حديث للصباح الجديد، أنه تم الاتفاق بين وزارة البيشمركة والجيش العراقي على عدة نقاط فيما يخص التنسيق والعمل المشترك في المناطق المتنازع عليها.

ولفت حسين الى ان الطرفين توصلا الى جملة من النقاط، من بينها التنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها في ديالى وكركوك ونينوى، وسد الفراغ الأمني بين الجانبين، إلى جانب تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين البيشمركة والجيش العراقي تشمل محافظات كركوك وديالى ونينوى، وتأسيس قوات مشتركة من البيشمركة والجيش العراقي في المتنازع عليها للقيام بعمليات مشتركة.

من جانبها نفت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية، انتشار قوات البيشمركة في محافظة كركوك، وقال العميد يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية عبر تويتر: «لايوجد إعادة انتشار لقوات البيشمركة في محافظة كركوك».

وأضاف ما جرى هو عقد اجتماعات للتباحث حول المراكز التنسيقية في محافظات ديالى وكركوك ونينوى والتي تضم ممثلين عن وزارة الدفاع العراقية ووزارة الداخلية والقطعات العسكرية الأخرى ووزارة البيشمركة بهدف تبادل المعلومات ومتابعة تحركات الإرهاب.