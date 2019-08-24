الهواتف الذكية آفة خطيرة تنخر مؤسسات الدولة

مطالبات باصدار قرار حكومي يمنع استعمالها

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف مسح ميداني ان عددا كبيرا من الموظفين العراقيين يستغلون ثلاث ساعات من اوقات عملهم للانشغال بهواتفهم ، فيما ذكر مسؤول حكومي ان أصبح آفة خطيرة تنخر مؤسسات الدولة.

واظهر المسح ان عدداً كبيراً من الموظفين يسرقون من أوقات العمل ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات يومياً من خلال الألعاب أو التطبيقات أو منصات التواصل والدردشة ، مبيناً أن الهواتف تلهي الموظفين عن العمل وسبب رئيس في تعطل مصالح المراجعين ، مضيفا ان الرجال أكثر استعمالا ً للهاتف من النساء خلال أوقات العمل .

فيما ذكر مسؤول حكومي ان هذه الظاهرة انتقلت من المؤسسات المدنية والخدمية إلى المؤسسات الامنية، فمعدل استعمال عناصر الأمن في الثكنات والمقرات الأمنية للهاتف يتصاعد أيضاً ، مبينا ان الحكومة لم تضع ضوابط عقابية، لكن تركت التصرف لكل مدير.

واضاف ان هناك مؤسسات وضعت أجهزة تشويش على شبكة الهاتف المحمول، وأخرى قررت عقوبات تصل إلى خصم أيام من الراتب الشهري، غير أن تلك الإجراءات لم تحل المشكلة بالكامل ، فيما اكد موظف باحدى الدوائر الحكومية ان الموظفين في اغلب الدوائر منشغلون بالهواتف، ولا أحد يقوم بالعمل، مشيرا الى اننا طالبنا المدير العام بإصدار قرار بمنع استعمال الهواتف في أوقات الدوام الرسمي..



إلا أن المدير لم يستطع أن يتخذ القرار خوفاً من رفض الموظفين الذين يرتبطون بجهات حزبية وسياسية .

واكد المسؤول الحكومي ان الموضوع أصبح آفة خطيرة تنخر مؤسسات الدولة وتحتاج إلى قرار حكومي.

ويشكو أغلب مراجعي الدوائر الحكومية العراقية من عدم إنجاز معاملاتهم من قبل الموظفين في الدوائر بسبب انشغالهم بتطبيقات الهواتف الذكية.