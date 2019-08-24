بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن مكتب المفتش العام في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات أيمن نعمان عيادة امس السبت، استرجاع 28 عقاراً في الديوانية بقيمة أربعة مليارات دينار إلى الدولة.

وقال المكتب في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن “الكوادر اللفنية والتحقيقية في المكتب استرجعت 28 عقاراً بقيمة تقدر بـ(4) مليارات دينار في مناطق البر صالح وأم النخيل وصدر اليوسفية والتقية، وفق قرارات قضائية من المحاكم المختصة”.

وأشار المكتب، إلى التوجيه بملاحقة ومحاسبة المقصرين والفاسدين ممن تسببوا بهدر المال العام واستغلال مصالح الدولة.