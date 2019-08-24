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استرجاع 28 عقاراً في الديوانية بقيمة أربعة مليارات دينار إلى الدولة

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مكتب المفتش العام في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات أيمن نعمان عيادة امس السبت، استرجاع 28 عقاراً في الديوانية بقيمة أربعة مليارات دينار إلى الدولة.
وقال المكتب في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن “الكوادر اللفنية والتحقيقية في المكتب استرجعت 28 عقاراً بقيمة تقدر بـ(4) مليارات دينار في مناطق البر صالح وأم النخيل وصدر اليوسفية والتقية، وفق قرارات قضائية من المحاكم المختصة”.
وأشار المكتب، إلى التوجيه بملاحقة ومحاسبة المقصرين والفاسدين ممن تسببوا بهدر المال العام واستغلال مصالح الدولة.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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