حقوق الانسان تحذر من استفحال ظاهرة المخدرات في البصرة

استشهاد ضابط ومنتسب واصابة آخرين اثناء محاصرة متاجر بها

البصرة ـ الصباح الجديد:

حذر مكتب مفوضية حقوق الإنسان في محافظة البصرة من إستفحال ظاهرة المخدرات في المحافظة.

وذكرت المفوضية في بيان لها تلقت الصباح الجديد نسخة منه ان مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة واذ يثمن عظيم التضحيات التي يقدمها رجال امن جادوا بحياتهم شهادة وجروحا من أجل أن يكون غد أجمل لبصرة بلا مخدرات ويعزي ذويهم وأقرانهم يطالب المكتب الحكومة المركزية بالعمل الفوري الجاد والسريع لإنهاء ظاهرة المخدرات .

وأشارت المفوضية الى ان المخدرات أصبحت تهدد بشكل كبير السلم المجتمعي والثروة البشرية في البصرة داعياً الى تشكيل خلية أزمة مفتوحة لإنهائها فعلياً كما يطالب بتفعيل كامل لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لعام ٢٠١٧ .

واستشهد ضابط ومنتسب في قيادة شرطة البصرة امس الجمعة، إضافة إلى إصابة أثنين آخرين من عناصر الأجهزة الأمنية، يوم أمس الأول الجمعة أثناء تنفيذ واجب إلقاء قبض بحق احد المتهمين بتجارة المخدرات في قضاء أبي الخصيب جنوبي المحافظة.

وفقاً لأوامر قضائية، اذ أقدم المتهم بعد محاصرته من قبل القوة الأمنية، بتفجير رمانة يدوية على نفسه والمجموعة التي معه، وفقاً لما أعلنه رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة جبار الساعدي.