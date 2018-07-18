الملف الأمني

تدمير مضافة لداعش وضبط عبوات شمالي بغداد * اعتقال 3 إرهابيين جنوب غربي كركوك

الطيران يدمّر 5 أنفاق في مطيبيجة بصلاح الدين * تدمير عشرات العبوات والصواريخ في الموصل

بغداد – تدمير مضافة

ذكر مصدر في قيادة عمليات بغداد امس الأربعاء ان القوات الامنية تمكنت من تدمير مضافة لداعش، فيما عثرت على عدد من العبوات الناسفة شمالي العاصمة.

وذكر المصدر ان القوات الأمنية تواصل مطاردة عصابات داعش الإرهابية وعناصر الجريمة المنظمة ضمن قواطع العمليات كافة” ، مضيفا ضمن تنفيذ واجب تفتيش ضمن مناطق {البو بحر} شمالي بغداد، و{حصيوة} جنوبها نتج عنه تدمير مضافة للعدو، والعثور على {7}عبوات ناسفة مع {11} قذيفة متنوعة العيار، وسلاح رشاشة أحادية وحاويات عتاد، مخلفات حربية لعصابات داعش اﻻرهابية.

ديالى – اطلاق نار

أفاد مصدر امني في شرطة محافظة ديالى امس الأربعاء، بأن فلاحا قتل بنيران مجهولين قرب قضاء بعقوبة.

وقال المصدر إن “فلاحا في العقد الرابع من عمره قتل بنيران مجهولين على طريق منطقة الحديد قرب بعقوبة في ساعة متأخرة من مساء يوم امس الاول ، مضيفا أن “الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث”.

كركوك – اعتقال ارهابيين

اعلن قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت امس الأربعاء اعتقال ثلاثة “إرهابيين” أحدهم ينتمي إلى ما يسمى “استخبارات داعش” جنوب غربي كركوك.

وقال الفريق جودت إن “اللواء 19 اعتقل خلال عملية امنية في قرية علي سراي وقرية الافتخارات جنوب غربي كركوك ثلاثة ارهابيين” ، مضيفا ان أحد (المعتقلين) ينتمي إلى ما يسمى باستخبارات داعش مهمته رفد الارهابيين بالاحداثيات والمعلومات عن المواطنين والتخطيط لاختطافهم، فيما اشترك الاخران بعمليات إرهابية استهدفت القوات الأمنية”.

صلاح الدين – قصف جوي

كشف الناطق باسم مركز الإعلام الأمني امس الاربعاء عن تدمير خمسة انفاق ضمن قاطع مطيبيجة في محافظة صلاح الدين.

وقال الناطق العميد يحيى رسول إن “طيران الجيش بالتنسيق مع قيادة عمليات صلاح الدين، وضمن عملية ثأر الشهداء الثانية، تمكن من تدمير عجلة نوع سلفادور تحمل أحادية مغطاة، وقصف 5 أنفاق ودمرها ضمن قاطع مطيبيجة”.

الانبار – ضبط عبوات

اعلن مصدر امني في شرطة محافظة الانبار امس الاربعاء ان مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت من الوصول الى أحد مستودعات أسلحة ومتفجرات عصابات داعش في منطقة المطاري التابعة لقضاء الفلوجة .

واوضح المصدر ان مفارز الاستخبارات ضبطت داخل المستودع 12 عبوة ناسفة متعددة الأحجام و 20 مسطرة تفجير و 4 صواريخ مما يسمى صواريخ الخلافة ، ودمرت المواد تحت السيطرة في مكان منتخب من قبل مفارز هندسة الفرقة .

النجف – ممارسة امنية

اكد مصدر امني في مديرية شرطة النجف الاشرف والمنشآت امس الاربعاء ان مفارز مكافحة الاجرام وخلال ممارسة أمنية تمكنت من القاء القبض على عدد من المطلوبين بمناطق متفرقة من المحافظة ، وبينت المديرية ان مفارزها القت القبض على عدة متهمين على وفق مواد قانونية ، مشيرة الى قيامها بإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل

ذي قار – ممارسة امنية

كشف مصدر امني في شرطة محافظة ذي قار امس الاربعاء ان فوج الطوارئ الرابع نفذ ممارسة امنية بقطاع المسؤولية في قضاء سامراء شملت تسيير الدوريات الالية ونصب السيطرات المفاجئة شملت تدقيق الهويات بموجب قاعدة البيانات وتفتيش العجلات.

واوضح المصدر أن فوج طوارئ ذي قار الرابع يسهم بمهمة قتالية ضمن قاطع عمليات سامراء ويقع على عاتقه تأمين الحماية لمقام الامامين العسكريين والمناطق المحيطة به وهي عملية انتهجتها شرطة ذي قار منذ انطلاق عمليات تحرير العراق حيث تتعاقب الافواج للمشاركة بتلك العمليات.

نينوى – ضبط اعتدة

افاد مصدر امني في شرطة محافظة نينوى امس الاربعاء ان القوات الأمنية تمكنت من تدمير عشرات العبوات الناسفة والصواريخ في عدد من مناطق المحافظة .

وقال المصدر ان” القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى عثرت على 23 حشوة صاروخ كورنيت ورمانة ضد الدروع وأخرى ضد الأشخاص و20 كغم من البارود و9 عبوات مهيأة للتفجير في (قرية باخيرة)، كما عثرت على عبوة ناسفة محلية الصنع و قنبرتي هاون خلال تفتيش قرية (الجرن) والأماكن المحيطة بها”.

وأضاف” كما طهرت القوات الأمنية في قضاء سنجار 4 مدارس ومستوصف الوليد الصحي، وعثرت على 3 عبوات شكلية في قرية (اعزيل)، كما عثرت ايضاً على عبوة ناسفة و4 صواريخ كاتيوشا محلية الصنع في قرية (العباسية) “.