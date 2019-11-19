النزاهة تستقدم وزير الثقافة وكل أعضاء مجلس محافظة واسط

بغداد – الصباح الجديد :

اصدرت هيئة النزاهة امس الثلاثاء، أوامر استقدام بحق وزير الثقافة الحالي، إضافة إلى عضو سابق في مجلس النواب وعدد من المسؤولين في محافظة ذي قار، إضافة الى كل أعضاء مجلس محافظة واسط.

وذكر بيان للهيئة تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، أن “محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في المحافظة أصدرت أمر استقدامٍ بحق كلٍّ من وزير الثقافة وعضو سابق في مجلس النواب ومحافظ ذي قار السابق ومدير حقل الغراف النفطي، فضلاً عن مدير بلدية سابق وستة موظفين آخرين”.

وأضاف البيان أن قرار الاستقدام صدر وفق المادة (6) من قانون استغلال الشواطئ، لتجاوزهم على محرمات نهر الفرات وبناء مشيدات على شكل منتجعات على ضفاف النهر”.

وفي بيان آخر، اوردت هيئة النزاهة أمس ايضا، انها أصدرت أوامر استقدام جماعية في محافظة واسط، شملت رئيس المجلس مازن الزاملي وكافة أعضاء المجلس المحلي وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات.



وبيّنت الهيئة ، أنّ أوامر الاستقدام الصادرة من قبل محكمة التحقيق المختصة تأتي على خليفة صرف كميات من الوقود وصيانة سيارات تابعة للمجلس خلافاً للقانون.

يُذكر أن الهيئة كانت قد أعلنت مطلع الشهر الحالي عن صدور 60 أمر قبض واستقدام بحق نواب ومسؤولين محليين عن تهم فساد وهدر في المال العام.