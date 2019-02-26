هيوستن يستعيد نغمة الانتصارات أمام ووريرز

نيويورك ـ وكالات:

فاز هيوستن روكتس على مضيفه غولدن ستايت ووريرز بطل الموسمين الماضيين، في مباراة خاضها الضيوف دون نجمهم جيمس هاردن بسبب المرض، ضمن سلسلة مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأقيمت السبت 12 مباراة في أول نهاية أسبوع بعد توقف مرتبط بمباراة «كل النجوم»، وشهدت نتائج لافتة مثل خسارة بوسطن سلتيكس أمام شيكاغو بولز، وأوكلاهوما سيتي ثاندر أمام ساكرامنتو كينغز، ولوس أنجليس ليكرز أمام نيو أورليانز بيليكانز.

وفي غياب أفضل لاعب في الدوري العام الماضي، استعاد هيوستن نغمة الانتصارات وحقق فوزا أول بعد هزيمتين، بتفوقه 118-112 السبت.

وغاب هاردن بسبب عوارض الانفلونزا، ليعوض زميلاه إريك غوردن (25 نقطة) وكريس بول (23 نقطة) غيابه بقيادة الفريق لتحقيق فوزه الثالث على غولدن ستايت في ثالث مباراة هذا الموسم بين طرفي نهائي المنطقة الغربية في الموسم الماضي، والذي شهد تفوق ووريرز بنتيجة 4-3.

وقال بول «يمكنك أن تأتي الى هنا (ملعب غولدن ستايت) وتفوز مساء الإثنين في شباط/فبراير أو مساء الثلاثاء في تشرين الثاني/نوفمبر أو كانون الأول/ديسمبر (…) لكن الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) هي المحطة التي يتوجب عليك فيها الفوز بأربع مباريات من سبع ممكنة. من الرائع أننا فزنا هذا المساء، لكن في غضون يومين الجميع سينسى ذلك».

وتلقى هاردن السبت عقوبة من رابطة الدوري التي غرمته 25 ألف دولار على خلفية انتقاداه التحكيم في المباراة التي خسرها فريقه أمام لوس أنجليس ليكرز (106-111) الخميس.

وأظهر هيوستن عمقه الهجومي على رغم افتقاده للاعب سجل 30 نقطة على الأقل في 32 مباراة على التوالي، وهي ثاني أطول سلسلة في تاريخ الدوري. وصنع روكتس فارقا مريحا في الربع الأول الذي أنهاه بنتيجة 35-20. لكن غولدن ستايت استعاد إيقاعه بشكل أفضل، وتمكن من قلب تخلفه بعشرين نقطة في الربع الثاني، الى تقدم طفيف بنقطتين في الثالث، قبل أن يحسم هيوستن النتيجة لصالحه بفارق ست نقاط في الربع الأخير.

وكان غوردن الأفضل في فريقه مع 25 نقطة وأربع تمريرات حاسمة، وساهم بول بـ23 نقطة وخمس متابعات و17 تمريرة.

في المقابل، كان كيفن دورانت الأفضل في صفوف غولدن ستايت مع 29 نقطة وأربع متابعات وثلاث تمريرات، وأضاف ستيفن كوري 25 نقطة وتسع متابعات وسبع تمريرات. وفي الربع الأخير، خسر غولدن ستايت جهود درايموند غرين بسبب إصابة في الكاحل الأيسر.

وفي حين يتوقع أن يخضع غرين لفحوص إضافية الأحد لتحديد طبيعة إصابته، قلل زملاؤه من تأثير غيابه المحتمل، لاسيما وأن فريقه يتصدر حاليا ترتيب المنطقة الغربية مع 42 فوزا و17 خسارة.. وقال دورانت «سيعود في الوقت الملائم لخوض البلاي أوف. هذا هو الأمر الوحيد الذي يهمنا حاليا، أليس كذلك؟».

وبلغ غولدن ستايت نهائي الدوري في المواسم الأربعة الأخيرة، وأحرز اللقب ثلاث مرات في 2015 و2017 و2018.

وسقط أوكلاهوما أمام ضيفه ساكرامنتو 116-119، على رغم تسجيل نجم المضيف راسل وستبروك 40 نقطة على الأقل للمباراة الثالثة تواليا.

وحاول بول جورج لاعب أوكلاهوما، تسجيل رمية ثلاثية قبل ثمانية أعشار من النهاية، الا أن محاولته باءت بالفشل، علما بأنه كان قد حسم الجمعة مباراة فريقه ضد يوتا جاز (148-147) مع نهاية الشوط الإضافي الثاني.

وحقق جورج ضد دالاس 14 نقطة و13 متابعة وخمس تمريرات، بينما كان وستبروك الأفضل في فريقه مع 41 نقطة و10 متابعات وأربع تمريرات.

وتلقى أوكلاهوما السبت خسارته الـ21 في 59 مباراة خاضها هذا الموسم، وهو يحتل المركز الثالث في ترتيب المنطقة الغربية أمام بورتلاند ترايل بلايزرز الذي حقق أمس فوزه الـ36 (مقابل 23 خسارة)، وذلك على حساب مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بنتيجة 130-115.

واستغل بورتلاند افتقاد فيلادلفيا لنجمه الكاميروني جويل إمبييد الغائب للمباراة الثانية تواليا بسبب آلام في الركبة اليسرى. وكان الأفضل في بورتلاند البوسني يوسف نوركيتش صاحب 24 نقطة وأضاف 10 متابعات وأربع تمريرات، بينما سجل الأسترالي بين سيمونز 29 نقطة لفيلادلفيا.

وعوض يوتا جاز خسارته أمام أوكلاهوما الجمعة، بالفوز على ضيفه دالاس مافريكس 125-109، في مباراة شهدت بروز لاعب يوتا دونافان ميتشل مع 25 نقطة وثماني متابعات وست تمريرات حاسمة.

وفاز شيكاغو بولز على ضيفه بوسطن سلتيكس 126-116، ليأثر الفريق