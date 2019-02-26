مانشستر سيتي يتوج بكأس الرابطة الإنجليزية

جوارديولا: خسرنا فيرناندينيو ولابورت قبل موقعة شالكه

لندن ـ وكالات:

توج مانشستر سيتي بكأس الرابطة الإنكليزية بالفوز على تشيلسي في النهائي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 0-0 ، أول أمس، على أرضية ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بدون أهداف، بعد حذر شديد من جانب تشيلسي وحلول غير ناجعة من جانب فريق المدرب بيب غوارديولا.. وهذا اللقب السادس لمان سيتي الذي حافظ على هذه الكأس، بعد أن نالها الموسم الماضي بالفوز على أرسنال.. وأصبح سيتي في سجل الأبطال الفائزين بكأس الرابطة ثانياً خلف ليفربول بـ8 ألقاب.

وهذا اللقب هو الرابع لسيتي في الأعوام الخمسة الأخيرة، فيما فشل تشيلسي في إحراز اللقب السادس له في كأس الرابطة والأول منذ 2015 وخسر المباراة النهائية الثالثة بعد عامي 1972 و2008.

وهو اللقب الأول هذا الموسم لمانشستر سيتي، في سعيه إلى الرباعية التاريخية التي يطمح للظفر بها هذا العام حيث لا يزال ينافس في الدوري ويحتل الوصافة بفارق نقطة خلف ليفربول الإنكليزي، وبلغ ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا (فاز على مضيفه شالكه الألماني 3-2 ذهاباً)، وربع نهائي مسابقة الكأس المحلية (سيلاقي سوانسي سيتي الويلزي من الدرجة الأولى).. بدوره حصد المدرب الإسباني بيب غوارديولا اللقب 25 في مسيرته كمدرب مع برشلونة وبايرن ميونيخ وسيتي.

وشهدت المباراة حادثة غريبة للغاية، بعدما رفض حارس تشيلسي، الإسباني كيبا اريزابالاغا الخروج لمصلحة دخول كابييرو قبل الوصول إلى ركلات الترجيح بدقائق.

من جانبه، أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن فريقه سيُحرم من جهود الثنائي فيرناندينيو، وإيمريك لابورت، بسبب الإصابة، بعد التتويج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية، على حساب تشيلسي.. وقال جوارديولا، في تصريحات نقلتها شبكة «سكاي سبورتس» الإنجليزية: «في نهاية الشوط الأول شعر لابورت بآلام، وفيرناندينيو أيضا، أعتقد أنهما سيبتعدان عن الملاعب لعدة أسابيع».

وأضاف: «المشكلة أننا سنفقد العديد من اللاعبين المهمين في الأسابيع القليلة المقبلة، المنافسة على كل الألقاب صعبة للغاية، لا أعرف إلى أي مدى سنصل في هذه المسابقات، لأن لابورتي وفيرناندينيو وغيرهم يتعرضون للإصابات».

وتابع الإسباني: «في المستقبل، والبطولات المقبلة سيكون هذا شيء صعب علينا، بعد المشاركة في الأوقات الإضافية، لأننا رأينا ما حدث للاعبين، لدينا الكثير من المباريات، ونتطلب تواجد جميع اللاعبين، وهذه الأشياء تحدث».وواصل: «هناك العديد من المباريات نكون في وضع سيء، الملاعب تكون سيئة، الكرة لا نستحوذ عليها بشكل جيد، في النهاية اللاعبون يتساقطون».

واختتم بيب تصريحاته: «الآن سنواجه شالكه في دوري الأبطال، بدون العديد من اللاعبين، لكني أثق في بقية الفريق، وأنا على يقين بقدرات اللاعبين الذين لم يؤدوا بشكل جيد، سنجد حلا».

وكان فريق مانشستر سيتي، انتزع لقب كأس الرابطة الإنجليزية، بعد الفوز الصعب على تشيلسي، بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «ويمبلي»، ليحصد السماوي أول ألقاب الموسم، من بين 4 يتنافس عليها حتى الآن.