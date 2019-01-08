12 لاعبة يتدربن استعداداً للمشاركة في بطولة العالم

مدرب منتخب الشابات بتنس كرة القدم.. عماد حسن:

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد مدرب منتخب العراق الوطني لفئة الشابات بتنس كرة القدم، عماد حسن، ان 12 لاعبة يواصلن التدريبات استعداداً للمشاركة في بطولة العالم المقررة ان تقام في التشيك شهر شباط المقبل، وهي أول بطولة ستشهد مشاركة العراق بهذه الفئة، مبينا ان النتائج التي حصدها اتحاد تنس كرة القدم في البطولات الدولية الأخيرة، يؤكد جدارته ودقة المسار الذي يعمل فيه الاتحاد برئاسة، صفاء صاحب، ونائبه اسعد الساعدي وفريقهم المتميز الذي يحرص على اتمام العمل والوصول بالفرق والمنتخبات إلى الافضل.

وبين ان الاتحاد منحه الثقة في الاشراف على اعداد لاعبات شابات منذ 6 أشهر، حيث قام بدعوة اللاعبات المتميزات من فرق المديريات بخماسي الكرة او من الوجوه الجديدة التي التحقت بالتدريبات، وتقام التدريبات المنتظمة في ملاعب اتحاد تنس كرة القدم بمجمع ملعب الشعب الدولي واللاعبات هن «ملاك محمد وملاك علي ومينا كريم وسارة حيدر ونريمان أحمد ومريم جودة والشقيقتان ملاك وحوراء محمد حربي، وفاطمة أحمد وآية عامر وفاطمة حيدر وهبه رحيم».

وقال: انشاء الملاعب الحديثة الخاصة برياضة تنس كرة القدم، تمنح الجميع فرصة لتحقيق الاعداد الناجح ويسهم في ايصال الفرق والمنتخبات إلى درجة التحضير المثالية قبل المشاركات الخارجية، وفي ملاعب الاتحاد الجديدة التي تم تشييدها مؤخراً نرى الجميع يتدرب ويبذل الجهد الاضافي من أجل الوصول إلى الافضل فنيا وسط متابعة ميدانية لرئيس اتحاد اللعبة، صفاء صاحب، واسرة الاتحاد الفعالة التي تؤدي دورها بامتياز وما يتحقق للعراق في اللعبة خارجيا يؤكد صحة العمل والتنظيم المثالي في جميع الجوانب الإدارية والفنية، إلى جانب اهتمام الاتحاد بتعزيز ثقافة الطواقم التدريبية والتحكيمية عبر سلسلة من الدورات المحلية والخارجية للأرتقاء بالمؤهلات في الجانبين.

وتابع ان اللاعبات يملك الثقة في تمثيل العراق بالمحفل الدولي المقبل، فقد حرصن على الانتظام بالوحدات التدريبية والالتزام بقانون اللعبة والاندفاع الكبير في الاستعداد الامثل للبطولة المقبلة، وكذلك هنالك تشجيعا من اهالي اللاعبات في ضوء التعامل التربوي من اتحاد تنس كرة القدم والملاك التدريبي.

واشار إلى انه قاد فريق نادي المستقبل للفوز بلقب أندية العراق في تنس كرة القدم في المنافسات التي اقيمت في القاعة النسوية بمجمع المدينة الشبابية، وكذلك الفوز بلقب بطل التربيات لحساب فريقه مديرية تربية الكرخ الثانية، سيما بعد اعتماد اللعبة رسميا ضمن الفعاليات التي تعتمدها وزارة التربية في البطولات الرياضية.

واضاف: العمل في تدريب فرق النساء صعب جدا، فالتعامل مع الفتاة يجب ان يكون مبنيا على ثقة الاهالي وايمانهم المطلق باخلاق المدرب قبل ان يركزوا على الجانب الفني، وفي اتحاد تنس كرة القدم، نحرص على ايلاء اللاعبات اهتماماً أبوياً، ثم نقوم بالتدريبات وتطوير الامكانات لصناعة لاعبات متميزات في هذه الرياضة التي بدأت تشهد للعراق ان يكون رقما صعباً في الاستحقاقات الخارجية، سيما بعد الإنجاز الكبير الذي تحقق للاعب علي عبد الجليل المتوج بذهبية العالم في رومانيا.

ويوضح: على صعيد الدورات التدريبية الخاصة بلعبة تنس كرة القدم، فقد اشتركت في الدورة التدريبية الدولية التي اقيمت في بغداد، وسابقا كنمت لاعباَ ضمن فريق ناشئة نادي الزوراء باشراف المدربان، رشيد راضي وصباح محمد، وفي شباب نادي الطلبة ودربني الدكتور قاسم لزام، لكن لم اكمل المسيرة فتوجهت لاكمال الدراسة الجامعية، فحصلت على شهادة البكلوريوس من كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة بغداد.