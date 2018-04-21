«الجوفية» تنجز(67) بئرا مائية خلال شهر آذار الماضي

بهدف توفير المياه للمناطق البعيدة

منى خضير عباس

تستمر الهيئة العامة للمياه الجوفية ببذل الجهود الكبيرة بحفر الابارفي بغداد والمحافظات الاخرى سعياً منها الى توفير المياه للمناطق البعيدة عن مصادر المياه السطحية لسد الاحتياجات الانية للمواطنين واستعمالاتها في مجالات الحياة المتعددة سواء كانت بشرية ، زراعية اوصناعية ، اذ تمكنت الهيئة من انجاز (67) بئرا اضافة الى فحص (23) بئرا ونصب (11) طواقم ضخ خلال شهر اذار الماضي .

انجزت الهيئة حفر (50) بئرا في محافظة ذي قار من اجل معالجة ظاهرة شحة المياه التي تعاني منها اغلب القرى في المحافظة مثل ابار قرية النصر وابار قرية الشخارة .

ومن خلال جهود العاملين في مشروع بغداد استطاعت الهيئة من انجاز حفر (4) ابار في المحافظة لتوفير المياه لسقي المزروعات اضافة الى الاستعمالات اليومية المتعددة ، اذ شملت مواقع وقرى عدة منها بئر صباح فياض محمد وكذلك بئر عدنان زيدان خلف.

وفي محافظة ميسان انجزت الهيئة (3) ابارمن اجل توسيع الرقعة الخضراء في المنطقة وسد احتياجات المحافظة للمياه منها بئر هادي كريم كيطان وبئرنجم شلش اضافة الى فحص (3) ابارونصب (3) طواقم ضخ .

وفي محافظة النجف الاشرف انجزت الهيئة (3) ابار في مواقع وقرى عدة من المحافظة منها بئر محطة الضخ الثالثة اضافة الى فحص (2) بئرين ونصب طاقم ضخ واحد وكذلك صيانة طاقم ضخ اخر، اما في محافظة كربلاء انجز حفر(3) ابارشملت مواقع عدة منها بئر محطة نخيل الحسينية بعمق (48)مترا وبئر شركة تعئبة الغاز/ مستودع الخزان الكروي بعمق (65) مترا اضافة الى نصب (5) طواقم ضخ في المحافظة.

كما قامت الهيئة بانجاز بئرين في محافظة صلاح الدين منها بئر مديرية مقاتلة الدروع / سبايكر دعما للقوات الامنية بعمق (90) مترا وبئر الضباعي اضافة الى فحص (6) ابار ونصب طاقم ضخ مع صيانة طاقم ضخ اخرفي المحافظة ، وكذلك انجزت الهيئة بئر غابة الرطبة في محافظة الانبارمع فحص (5) ابار في المحافظة واخيرا في محافظة المثنى انجزت الهيئة حفر بئر هناء كامل محسن بعمق (100)م بجهود فرقة حفر (114)مترا للاستفادة من مياه الابار في المنطقة .

و تسعى الهيئة العامة للمياه الجوفية من خلال دراساتها وتحرياتها الى الاستمرار بتحديث قاعدة بيانات بنك المعلومات وتزويد طلبة الدراسات العليا بالمعلومات للابار المطلوبة ضمن مناطق دراستها . وقامت شعبة نظم المعلومات الجغرافية بتحديث قاعدة بيانات ابارالمحافظات وتزويد معلومات وخرائط لغرض اعطاء المواصفات الهيدروجيولوجية لمواقع مختارة في المحافظات (كربلاء) اضافة الى المباشرة بانتاج خرائط بمقياس 1:500000 لمناسيب المياه الجوفية لعموم محافظات العراق وتجهيز بيانات لطلبة الدراسات العليا لمحافظتي بغداد- المثنى .اما شعبة الدراسات والتحريات مستمرة بالمتابعة الدورية في تحديث قراءات التذبذب لابار المراقبة في عموم العراق ماعـــدا اقليم كردستان وكل من محافظة ( موصل ـ صلاح الدين ـ ديالى ـ الانبار ) ، وكذلك الاتفاق مع شركة الاستكشافات النفطية على اتمام الجانب الفني المتعلق بالدراسة من قبل الملاكات الفنية للطرفين لتسلمها بشكل نهائي وتسلم النسخة الاولية من دراسة الخزانات المائية في القاطعين الجنوبي والاوسط من العراق وهي تحت التقييم في الوقت الحاضر .

*اعلام الهيئة