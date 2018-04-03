مارلين مونرو تعود الى الشاشة

الصباح الجديد – وكالات:

محبو السينما الكلاسيكية على موعد مع مفاجأة ستعيد واحدة من أبرز نجمات السينما على الإطلاق، من عالم الأموات، وذلك بفضل “تكنولوجيا أفاتار”، التي ستقدم عملا فنيا جديدا من بطولة الراحلة مارلين مونرو.

ويسعى استوديو “باينوود” البريطاني إلى استعمال تكنولوجيا أفاتار لتقديم فيلم يروي قصة حياة مونرو، من خلال مونرو نفسها.

ويعتمد الاستوديو على عارضة تدعى سوزي كنيدي، تشبه بشكل كبير الممثلة الراحلة في شكلها، إذ تم تصوير وجهها وجسدها بدقة، وتسجيل تعبيرات وجهها المتعددة، ليتم لاحقا تركيب صورة مونرو عليها.

وتم تصوير كنيدي أكثر من ثلاثة آلاف صورة، من خلال 181 كاميرا التقطت صورا لها وهي واقفة، إضافة إلى 60 كاميرا لتسجيل تعبيرات وجهها.

وبرغم أن المشروع ما يزال في مراحله الاولى، فإن القائمين عليه يأملون أن يفتح الباب “لإعادة الكثير من الفنانين من عالم الأموات إلى الشاشة”، على وفق ما ذكر موقع “ديلي ميل” البريطاني.