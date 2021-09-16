العراق يخفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة إلى عملائه في آسيا خلال الشهر المقبل

بغداد ـ الصباح الجديد:

انخفض سعر خام البصرة الخفيف بمقدار 4 سنتات، امس الاربعاء، بعد قرار اتخذه العراق.

وانخفض خام البصرة المصدر لاسيا 4 سنتات وبنسبة تغيير بلغ نسبته 0.05% ليصل الى 73.69 دولارا، فيما سجل خام البصرة الثقيل ارتفاعا بمقدار 0.46 دولارا او ما يعادل 0.69% ليصل الى 67.31 دولارا.

وارتفعت جميع الخامات في منظمة اوبك حيث سجل الخام العربي السعودي الخفيف 74.11 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 68.35 دولارا، ومزيج مربان الإماراتي 73.08 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري73.21 دولارا، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 72.15 دولاراً، وجيراسول الانغولي 72.63 دولاراً.

وقرر العراق امس الاربعاء تخفيض سعر البيع الرسمي لخام البصرة إلى عملائه في آسيا خلال شهر تشرين الأول المقبل، بانخفاض 1.40 دولارًا عن الشهر السابق.

وقالت الوكالة إن خام البصرة الخفيف بيع في أكتوبر بخصم قدره 1.15 دولار للبرميل للمشترين في الأمريكيتين، مقارنة مع خصم طفيف (15 سنتا للبرميل) لنفس الخام في شهر سبتمبر.

وأشار التقرير إلى أن هذا التسعير للنفط العراقي يشكل نأيا غير مألوف عن العرف السائد في الشرق الأوسط حيث تراعي معظم الدول ما تقوم به المملكة العربية السعودية في مجال التسعير، ونادرا ما تبتعد عنه.

ففي وقت سابق من هذا الشهر، أبقت المملكة على خامها الرئيسي ،العربي الخفيف، عند 1.35 دولار مع علاوة 15 سنتا للبرميل لشهر أكتوبر، دون تغيير عن سبتمبر.

لكن العراق يخفض الآن الأسعار للمشترين في كل مكان، باستثناء نفط كركوك الذي يُباع من ميناء على البحر الأبيض المتوسط، حيث ظل سعره دون تغيير.

وترجح الوكالة أن يكون هذا التخفيض في أسعار النفط العراقي، نتيجة للتراجع الأخير في حجم المشتريات الأمريكية.

وتظهر بيانات تتبع الناقلات أن الشحنات تراجعت في يونيو ويوليو ، حيث ارتفعت لفترة وجيزة قبل أن تنخفض مرة أخرى في الجزء الأول من سبتمبر.

وأظهرت بيانات بلومبيرغ تقلّص إنتاج النفط في خليج المكسيك في الولايات المتحدة بشكل حاد في أعقاب إعصار “إيدا”، الذي تسبب في توقف جزء كبير من إنتاج المنطقة.

وقال مكتب السلامة والأمن البيئي آنذاك إن “شركات النفط والغاز أخلت، 290 منشأة بحرية، وأوقفت 91 بالمئة من إنتاجها البحري المعتاد قبل وصول العاصفة”.

وأشارت بيانات المكتب إلى أن “الشركات خفضت أيضا 1.89 مليار قدم مكعبة من إنتاج الغاز الطبيعي، أو 85 بالمئة من الإنتاج”.

وقفزت أسعار النفط، امس الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، وبفضل توقعات بتعافي الطلب مع اتساع انتشار اللقاحات.

وارتفع خام برنت 44 سنتا ، أو 0.60 بالمئة ، إلى 74.04 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:09 بتوقيت جرينتش ، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتًا ، أو 0.58 بالمئة، إلى 70.87 دولارًا للبرميل.

وتراجعت مخزونات النفط الخام بمقدار 5.4 مليون برميل للأسبوع المنتهي في العاشر من ايلول في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وفقًا لمصدرين بالسوق، نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي امس الأول الثلاثاء، بعد أن أغلق إعصار إيدا العديد من مصافي التكرير وإنتاج التنقيب البحري.

في غضون ذلك ، قالت وكالة الطاقة الدولية (IEA) امس الأول الثلاثاء ، بعد تراجع الطلب العالمي على النفط لمدة ثلاثة أشهر بسبب انتشار نوع دلتا من فيروس كورونا وتجدد القيود الوبائية ، إنه من المقرر أن يؤدي طرح اللقاح إلى انتعاش، ويساعد أيضًا في رفع الأسعار.

غير أن تفاصيل خطط الصين لبيع الخام من الاحتياطيات الاستراتيجية ضغطت على الأسعار، حيث قالت إدارة الاحتياطيات الحكومية الصينية إنها ستبيع 7.4 مليون برميل من الخام بالمزاد يوم 24 ايلول.