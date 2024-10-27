وزير التجارة يوجه باستكمال تحديث بيانات العائلات المشمولة بنظام التموين

بغداد – الصباح الجديد

وجه وزير التجارة أثير داود الغريري باستكمال الاستعدادات لغرض الشروع بتحديث بيانات العوائل المشمولة بنظام التموين.

وذكر بيان للوزارة أن “وزير التجارة أثير داود الغريري، ترأس اجتماعاً موسعاً لمناقشة آخر الاستعدادات لإطلاق أتمتة البطاقة التموينية الجديدة وآليات الشروع في البيئة التجريبية ومن ثم في بقية المحافظات، والمقرر إطلاقه أوائل الشهر المقبل بمتابعة من قبل رئيس الوزراء ووزير التجارة والفريق الوزاري والمختصين في الأمن السبراني ووزارة الاتصالات والأمانة العامة لمجلس الوزراء”.

ووجه الوزير خلال الاجتماع، “بضرورة استكمال تلك الاستعدادات لغرض الشروع بتحديث بيانات العوائل المشمولة بنظام التموين ضمن التوقيتات المتفق عليها والمدرجة في العقد المبرم مع الشركة التي ستنفذ المشروع ضمن برنامج إلكتروني جديد ومتطور”.

وأشار، الى أن “الوزارة وضمن فقرات البرنامج الحكومي الخاص بأتمتة البطاقة التموينية، مضت في اتخاذ إجراءات عملية ودقيقة بالتعاون مع الوزارات والجهات القطاعية الاخرى للعمل على بناء قاعدة بيانات رصينة لاستهداف الشرائح المشمولة بنظام التموين وتعزيز كفاءة توزيع التموين وتقليل الجهد والوقت والحفاظ على المال العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن . ”

ولفت الوزير،الى أن “جميع فعاليات الحذف والشطر والإضافات وغيرها من الفعاليات ستتم من خلال البرنامج الإلكتروني، وستطلق فور الانتهاء من عمليات التحديث”.

وشدد الوزير،على أن “وزارته سعت من خلال هذا البرنامج الجديد أيضا، الى إزالة كل العوائق التي كانت تواجه المواطنين في السابق، ليكون بإمكان المشمولين الاستفادة من خدمات التطبيق بشكل ميسر وسريع، مما يعزز من مستوى الراحة والمرونة في إدارة شؤونهم التموينية”.