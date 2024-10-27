وزير الصناعة: خطة لافتتاح معمل جديد لإنتاج مرشات محورية تغطي احتياجات العراق

بغداد – الصباح الجديد

أعلن وزير الصناعة والمعادن خالد بتال عن تجهيز 2000 مرشة مائية لدعم الفلاحين، وفيما أشار الى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المرشات سيكون خلال 5 سنوات مقبلة، أكد إنجاز الوجبة الأولى من تجهيز وزارة الزراعة.

وقال وزير الصناعة والمعادن خالد بتال، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “وزارة الصناعة قامت بتجهيز وزارة الزراعة بمرشات مائية وعلى دفعتين وبواقع 500 مرشة للوجبة الأولى و1500 مرشة للوجبة الثانية”، مؤكدا “إنجاز الدفعة الأولى بالكامل، أما الدفعة الثانية فلا زالت قيد التجهيز”.

وأضاف، أن “الوزارة تخطط لافتتاح معمل جديد قريباً في شركة الفارس، مما سيزيد عدد المعامل المنتجة إلى ثلاثة معامل للمرشات المحورية”، لافتا الى أن “هذه المعامل ستغطي احتياجات العراق من المرشات المحورية خلال السنوات الخمس المقبلة، مما يعني عدم الحاجة إلى استيرادها من الخارج”.

وأوضح، أن “الوزارة تعمل أيضاً على مشروع معمل الغلونة في شركة الفارس والشركة العامة لصناعة السيارات، بهدف تحقيق إنتاج 100% محلي خلال السنوات القليلة المقبلة”.

وفي ما يتعلق بتسويق هذه المنتجات، لفت الوزير إلى أن “كلفة المرشة الواحدة تتجاوز 50 مليون دينار، مما يجعل من الصعب على الفلاحين شراؤها نقداً”، داعيا الى “تفعيل دور المصارف من خلال تقديم قروض للفلاحين، بحيث يتم تسديدها على دفعات سنوية، مما يضمن استفادة جميع الأطراف”.