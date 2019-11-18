البرلمان يعتزم قراءة قانوني الانتخابات والمفوضية اليوم وسائرون ترفض تعديل الأول

بغداد – الصباح الجديد:

اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، أمس الاثنين ان الفترة القليلة المقبلة ستشهد تشريع عدد من القوانين المهمة كقانون انتخابات مجلس النواب العراقي، وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ونوّه إلى ان هذين القانونين يمثلان ركيزة أساسية، وجوهر الإصلاح السياسي والتغيير الذي يتطلع اليه الشعب .وذكر بيان لمكتب الكعبي تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، أن النائب الأول لرئيس البرلمان ترأس اجتماعا للجنة القانونية النيابية لمناقشة مشروعي القانونين انفي الذكر تمهيدا لقراءتهما خلال جلسة اليوم الثلاثاء.

وأضاف البيان نقلا عن الكعبي أن “الجلسة ستتضمن قراءة القانونين لمناقشتهما والتصويت عليهما خلال الجلسات المقبلة”.

وأكد الكعبي ان “المجلس سيقر غدا جملة تشريعات مهمة وتمس حاجـة المواطن وتحقيـق مطالبـه..



كقانون التقاعد وإلغاء امتيازات المسؤولين والضمان الصحي والنزاهة».

ودعا إلى ضرورة ان «يكون للشعب رأي ازاء جميع القوانين التي ستشرع داخل المجلس للاطلاع على جميع المواد الواردة فيها».

وكان أعلن تحالف سائرون امس الأول الاحد، رفضه الاشتراك في تعديل قانون الانتخابات الذي أرسل من رئيس الجمهورية برهم صالح كونه يكرس لمحاصصة الاحزاب مرة أخرى.

وقال النائب عن التحالف علاء الربيعي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “القانون الذي أرسل من رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب مرفوض من قبلنا جملة وتفصيلا كونه وفق نظام سانت ليغو”.

وأضاف الربيعي، أن “القانون لايلبي طموح المتظاهرين وعليه ينبغي البحث عن قانون جديد يزيح الطبقة السياسية الحالية”، مبينا أن “قانون الانتخابات يجب أن يكتب من قبل الشعب لا من قبل الأحزاب والرئاسات الثلاث”.

وكان النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي أكد في تصريح سابق يوم السبت، أن تعديلات قانون الانتخابات المرسل من رئاسة الوزراء لم تتجاوز 50 % من القانون القديم، فيما طالب بإشراك ممثلين عن التظاهرات وشخصيات سياسية مستقلة في تعديل قانون الانتخابات مع لجان البرلمان.