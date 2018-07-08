مدمرتان أميركيتان في مضيق تايوان وتوتر بين واشنطن وبكين

الصباح الجديد ــ وكالات

دخلت مدمرتان أميركيتان مضيق تايوان أمس الأول (السبت)، على ما أعلنت الحكومة التايوانية، في حين يتصاعد التوتر بين واشنطن وبكين.

ودخلت المدمرتان «يو اس اس موستن» وايو اس اس بينفولد» المضيق الذي يفصل بين تايوان والصين صباح السبت. ومن المتوقع أن تواصلا الإبحار باتجاه الشمال الشرقي، بحسب ما قالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان.

وجاء في البيان أن «الجيش يراقب الوضع في المناطق المجاورة، ولديه الثقة والقدرات للحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدفاع عن الأمن الوطني».

وأبلغ مسؤول في وزارة الدفاع في تايوان وكالة «فرانس برس» بأنّ المدمرتين كانتا في المضيق مساء السبت، وهما تبحران في ما وصفه بـ»المياه الدولية».

من جهته، أكّد الناطق باسم الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ الكابتن تشارلي براون أنّ هناك سفينتين أميركيّتين تُبحران في مضيق تايوان، غير أنه قلّل من أهمية وجودهما هناك.

وقال براون إنّ «سفنًا (تابعة) إلى البحرية الأميركية تعبر بين بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي عبر مضيق تايوان، وهي تفعل ذلك منذ سنوات عدة».

لكنّ دخول السفينتين المضيق يأتي في وقت تخوض واشنطن وبكين حرباً تجارية، بينما يتصاعد التوتر بين بكين وتايبيه.

وتحكم الصين القارية وتايوان سلطتان متنافستان منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية العام 1949. وتتمتع تايوان بحكم ذاتي، لكنها لم تعلن يوماً استقلالها. ولا تزال الصين تعتبر تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها ولا تستبعد استعادتها بالقوة في حال أعلنت استقلالها.