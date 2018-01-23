لأول مرة في العراق.. خط ساخن لمكافحة العنف ضد الأطفال

بغداد ـ الصباح الجديد:

اتفقت وزارة العمل ومنظمة الطفولة العالمية (يونيسيف) على تخصيص وتفعيل خط ساخن للتبليغ عن حالات العنف الموجه ضد الاطفال من اجل تسريع معالجة اي موقف يواجه الطفل فيه عنفا”.

وذكر وكيل الوزارة لشؤون العمل الدكتور عبد الكريم عبد الله خلال قيامه بزيارة تفقدية الى سجن الاحداث في الطوبجي ولقائه وفدا من اليونيسيف وممثلي منظمة (بوابة العدالة) ان العراق يفتقر الى خدمة الخط الساخن للابلاغ عن حالات العنف ضد الاطفال ، مؤكدا ان اوضاع العراق الحالية تقتضي استحداث هذه الخدمة سيما بعد ان ولدت مرحلة داعش الارهابي وتداعياتها للبلاد، العديد من مظاهر العنف ومنه الموجه ضد الاطفال ويحتاج الى معالجات سريعة حتى تتم السيطرة عليهـا .

وبين الوكيل عبد الكريم لممثلي يونيسيف ومنظمة (بوابة العدالة) اهمية الاهتمام بحقوق الطفل وكذلك ضرورة توسيع التعاون بين الوزارة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في مجال حقوق الطفولة من اجل الوصول الى الاهداف المرسومة .