بغداد ـ الصباح الجديد: اتفقت وزارة العمل ومنظمة الطفولة العالمية (يونيسيف) على تخصيص وتفعيل خط ساخن للتبليغ عن حالات العنف الموجه ضد الاطفال من اجل تسريع معالجة اي موقف يواجه الطفل فيه عنفا”. وذكر وكيل الوزارة لشؤون العمل الدكتور عبد الكريم عبد الله خلال قيامه بزيارة تفقدية الى سجن الاحداث في الطوبجي ولقائه وفدا من ...
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  • الأربعاء , 24 يناير 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • لأول مرة في العراق.. خط ساخن لمكافحة العنف ضد الأطفال

لأول مرة في العراق.. خط ساخن لمكافحة العنف ضد الأطفال

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اتفقت وزارة العمل ومنظمة الطفولة العالمية (يونيسيف) على تخصيص وتفعيل خط ساخن للتبليغ عن حالات العنف الموجه ضد الاطفال من اجل تسريع معالجة اي موقف يواجه الطفل فيه عنفا”.
وذكر وكيل الوزارة لشؤون العمل الدكتور عبد الكريم عبد الله خلال قيامه بزيارة تفقدية الى سجن الاحداث في الطوبجي ولقائه وفدا من اليونيسيف وممثلي منظمة (بوابة العدالة) ان العراق يفتقر الى خدمة الخط الساخن للابلاغ عن حالات العنف ضد الاطفال ، مؤكدا ان اوضاع العراق الحالية تقتضي استحداث هذه الخدمة سيما بعد ان ولدت مرحلة داعش الارهابي وتداعياتها للبلاد، العديد من مظاهر العنف ومنه الموجه ضد الاطفال ويحتاج الى معالجات سريعة حتى تتم السيطرة عليهـا .
وبين الوكيل عبد الكريم لممثلي يونيسيف ومنظمة (بوابة العدالة) اهمية الاهتمام بحقوق الطفل وكذلك ضرورة توسيع التعاون بين الوزارة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في مجال حقوق الطفولة من اجل الوصول الى الاهداف المرسومة .

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نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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