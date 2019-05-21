  • الثلاثاء , 21 مايو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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منمنمات …

ثقافة
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قصي عطية*

_ 1 _
فراشةٌ تُؤمئ للضّوء
بسبّابتها الطّويلة
تغمزُ بجناحَيها
وتحومُ في ذاكرةِ اللّهبْ.

_ 2 _
أعرجُ وحيداً،
مُمتطياً شوقي
مُستسلِماً للظّنّ الأليم
المُتّجهِ نحو الموج
المُقيمِ في شرنقةِ الغياب.

_ 3 _
الفجرُ يمرّ بسيفِه حزيناً
مُودِّعاً مَقهاهُ.
أقفُ وحيداً..
أسألُ الظلّ والضّوء،
وأحكُّ الجرحَ النّاتئَ في
جبينِ اللّيل والنّهار.

_ 4 _
خطواتٌ تتعثّر بالضّوء
على التّراب المَجبول بماء الورد
لكنّها لا تُخطئُ الشّطآنَ
المُحاذية للا نهاية.

_ 5 _
البرعمُ يبتكرُ أبجديتَهُ دائماً
يتّسعُ للفضاءِ المُمتدّ
يُقبّلُ الضّوءَ ..
ويرسمُ خريطةَ الوردِ
في الجذورِ الخفيّة.

_ 6
تُصغي العصافيرُ إلى الفجر
المُنبسِطِ
قد يجيءُ وقتٌ
تبكي فيه الطّيورُ
بلا دموع.
 7 _
أدلجْتُ قلمي
ورجمْتُ ظنّاً آثماً
استباحَ ورقتي البيضاءَ…
مزّق ستارَ الغسقِ،
ومضى
يفتحُ البابَ المُوارِبَ
تاركاً توقيعَه
على ياقةِ اللّيلِ البهيم.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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