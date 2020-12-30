كرة القدم في القمة

نعمت عباس

نظم مجلس دبي الرياضي يوم يوم الاحد الماضي مهرجان عالمي وعرس كروي لتتويج الفائزين بجوائز دبي جلوب سوكر وهذا تقليد سنوي لمجلس دبي الرياضي وتوج الشيخ منصور بن محمد بن راشد ال مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي الفائزين وحصل الاسطورة كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس وقائد منتخب البرتغال على لقب لاعب القرن للفترة من ٢٠٠١ الى ٢٠٢٠ وعبر عن سعادته بهذا الانجاز.

وقال الحصول على هذه الالقاب ليس بالامر السهل وانما يتطلب جهد وعمل ومثابره وقال احب صيحات الجمهور ضدي لانني اعشق التحدي وعن ابنه قال مازال لايملك مقومات اللاعب النجم واحزن عندما اراه يشرب المشروبات الغازية وحصل على لقب افضل لاعب في عام ٢٠٢٠ البولندي روبرت ليفاندوفسكي قدم موسما ناجحا وسجل ٥٥ هدف من ٤٧ مباراة مع نادي بايرن ميونخ ونال لقب افضل مسيرة لاعب ايكر كاسياس حارس مرمى منتخب اسبانيا بطل ٢٠١٠ وبطل امم اوربا ٢٠٠٨ و٢٠١٢ وحصل على لقب افضل مسيرة الاسباني جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونه ومنتخب اسبانيا لما حققه من بطولات كثيرة حقق مع مانشستر يونايتد موسم ٢٠٠٧ لقب الدوري الانجليزي الممتاز ودرع الاتحاد الانجليزي ودوري ابطال اوربا ومع برشلونه حصل على الدوري الاسباني ٧ مرات وكاس ملك اسبانيا ٦ مرات وكاس السوبر الاسباني ٦ مرات ودوري ابطال اوربا ٣ مرات ومع المنتخب الاسباني فاز بكاس العالم ٢٠١٠ وبطولة امم اوربا ٢٠١٢ والقاب فردية حصل عليها المدالية الذهبية من وسام الاستحقاق الملكي الاسباني عام ٢٠١١.

اما على مستوى الاندية فاز بايرن ميونخ افضل نادي في عام ٢٠٢٠ وريال مدريد ظفر بلقب افضل نادي في القرن والنادي الاهلي المصري فاز بلقب افضل نادي بالشرق الاوسط وعلى مستوى المدربين حصل الاسباني بيت جوارديولا على لقب مدرب القرن وكسب الالماني هانز فليك جائزة مدرب عام ٢٠٢٠ لفوزه بخمسة القاب محليه واوريه مع بايرن ميونخ.