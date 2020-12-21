ليفربول يمطر شباك كريستال بالاس بسباعية وصلاح يتصدر الهدافين

في الجولة 14 من المرحلة الاولى للدوري الإنجليزي’

لندن ـ وكالات:

أمطر ليفربول شباك مستضيفه كريستال بالاس بسباعية نظيفة أول أمس ضمن المرحلة 14 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.. وسجل ليفربول بذلك انتصاره السادس توالياً على ارض خصمه في البريميرليغ وليبتعد في صدارة الترتيب بفارق 6 نقاط مؤقتاً عن أقرب منافسيه.

وسجل أهداف حامل اللقب الياباني تاكومي مينامينو (3)، السنغالي ساديو مانيه (35)، البرازيلي روبرتو فيرمينو (44 و68)، جوردان هندرسون (52) والمصري محمد صلاح (81 و84). وابتعد الـ”ريدز” للمباراة العاشرة توالياً عن شبح الهزيمة وأضاف ثلاث نقاط لرصيده ليعزز صدارته للبطولة برصيد 31 نقطة، فيما تجمد رصيد رجال المدرب روي هودجسون عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.

وهو الفوز الأول لليفربول خارج أرضه منذ تغلبه على تشيلسي 2-0 في 20 أيلول الماضي ضمن المرحلة الثانية من البطولة خاض بعدها خمس مباريات تعادل في أربع وخسر في واحدة. كما أنها المرة الأولى التي يسجل فيها ثلاثة اهداف في الشوط الأول من مباراة خارج ملعبه في الدوري منذ كانون الأول 2017 ضد بورنموث.. ولم يسبق لكريستال بالاس أن تلقى سبعة أهداف في مباراة على أرضه.

وانفرد صلاح بصدارة ترتيب هدافي البطولة برصيد 13 هدفا، متقدما على دومينيك كالفيرت-لوين لاعب ايفرتون والكوري الجنوبي سون هيونغ-مين نجم توتنهام (11 هدفاً).. وبعد تسجيله هدفين وتمريره كرة حاسمة، أضحى الفرعون المصري أول بديل يشارك في ثلاثة أهداف لليفربول في البطولة.

من جانب اخر، قاد المدافع الكولومبي، ياري مينا، إيفرتون للفوز على ضيفه آرسنال (2-1)، وسجل مينا هدف فريقه الثاني، بالدقيقة 45، من ضربة رأسية إثر ركلة ركنية، نفذها زميله الأيسلندي جيلفي سيجوردسون.. ووفقا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن آخر 4 أهداف أحرزها مينا بالبريميرليج، جاءت في الدقيقة نفسها (45).. وهذه ثاني مرة فقط في تاريخ البريميرليج، يسجل فيها لاعب واحد 4 أهداف متتالية، في الدقيقة ذاتها.

ولم يسبقه لهذا الرقم الفريد، سوى لاعب مانشستر يونايتد وبيرنلي السابق، كريس إيجلز، الذي أحرز 4 أهداف متتالية بالدقيقة 90، بين عامي 2007 و2011.

إلى ذلك، عاد مانشستر سيتي الى سكة الانتصارات بعد تعادلين متتاليين بفوز صعب على مضيفه ساوثهامبتون بهدف نظيف حمل توقيع رحيم ستيرلينغ، وكان فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا سقط في فخ التعادل 1-1 مع وست بروميتش في المرحلة السابقة على ملعب الاتحاد بعد مواجهة سلبية مع جاره وغريمه يونايتد في “أولد ترافورد”.

فيما مني ساوثهامبتون بخسارته الاولى بعد ثلاث مباريات خالية من الهزائم آخرها تعادل 1-1 على ارض ارسنال الأربعاء.

ويترقب رالف هازنهاتل مدرب ساوثهامبتون، موقف المهاجم داني إنجز، بعد شكوك حول تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية، خلال الخسارة أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وخرج إنجز، هداف ساوثهامبتون في الدوري برصيد 6 أهداف هذا الموسم، قبل الاستراحة بينما فشل ساوثهامبتون في تعويض تأخره وخسر 1-صفر على ملعبه أمام سيتي.. وخضع اللاعب البالغ عمره 28 عاما لجراحة في الركبة الشهر الماضي ما أبعده عن ثلاث مباريات.

وقال هازنهاتل “لا يمكن أن نقول الآن، إنها مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية، أتمنى أن يكون توقف في وقت مبكر ومناسب، لقد تحدثت إليه قبل المباراة، ولقد غامرنا بإشراكه من البداية بعد فترة غياب طويلة، كنت أفكر بشدة في عدم إشراكه في المباراة، ولولا أننا نواجه مانشستر سيتي ما فعلت ذلك… أتمنى ألا تكون الإصابة خطيرة”.وسيفتقد ساوثهامبتون لاعب الوسط أوريول روميو عندما يواجه فولهام في الجولة المقبلة بعدما حصل على الإنذار الخامس.