الجوية يتطلع لعبور السماوة والطلبة بمواجهة صعبة امام النجف

الجولة العاشرة لدوري الكرة تنطلق غدا باقامة اربع لقاءات

بغداد ـ الصباح الجديد:

تنطلق مباريات الجولة العاشرة من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتازي يوم غد الثلاثاء باقامة اربع مواجهات، اذ يلعب الحدود امام المتصدر نفط الوسط في ملعب التاجي والديوانية يستقبل فريق الكهرباء وتقام المباراتين في الساعة 2 ظهرا.

في حين يضيف الطلبة في الساعة الرابعة والربع مساء في ملعب الشعب الدولي فريق النجف في مباراة تبدو صعبة على الطرفين، وتعقبها في الساعة الثامنة مباراة الجوية والسماوة، وفيها يتطلع الجوية لكسب النقاط الثلاث لمواصلة مطاردة المتصدر نفط الوسط ووصيفه الزوراء، في حين يأمل السماوة الخروج بنتيجة إيجابية بادارة مدربه الجديد شاكر محمود في ثاني اختبار في مهمته الجديدة بعد خطفه التعادل امام الطلبة في اللقاء السابق.

وتقام الاربعاء ست مباريات، ملعب الشعب الدولي يضيف مباراتين الاولى في الساعة الرابعة والربع مساء بين النفط ونفط ميسان، في حين تعقبها في الساعة الثامنة مباراة الشرطة والكرخ، ويلتقي في ملعب الكفل فريقا القاسم ونفط البصرة في الساعة 2 ظهرا، وفي التوقيت ذاته يضيف أمانة بغداد فريق الزوراء، وفي ملعبه، يستقبل زاخو فريق الصناعات الكهربائ في التوقيت ذاته، كما تجرى في ملعب فرانسوا حريري مباراة اربيل والميناء في الساعة 2 ظهرا.

وقررت لجنة المسابقات تغيير توقيتات المباريات الآتية ضمن الجولة العاشرة، مباراة فريق القاسم أمام نفط البصرة من الساعة السادسة والنصف مساءً إلى الساعة الثانية من بعد الظهر، لعدم إصلاح العطل الموجود في ملعب الكفل الدولي.وأيضا تم تغيير موعد مباراة القوة الجوية أمام السماوة من الساعة السابعة والربع مساءً إلى الساعة الثامنة مساءً.

وكذلك تغيير مباراة الشرطة أمام الكرخ من الساعة السابعة والربع مساءً إلى الساعة الثامنة مساءً، لعدم وجود منازع إضافية في ملعب الشعب الدولي.

من جانبه، أكد حسن أحمد، مدرب النجف، أنَّ فريقه يمر بأفضل حالاته، مشيرًا إلى أن هدفهم من المباراة المقبلة أمام الطلبة، يوم غد الثلاثاء، سيكون الحصول على النقاط الثلاث التي ستقرب الفريق من المربع الذهبي.

وقال أحمد في تصريحات لكووورة: «الفريق في حالة معنوية جيدة ويمر بأفضل حالاته، خاصة بعد تكريم المحافظ للفريق بعد الفوز على النفط في الجولة الماضية»، لافتا إلى أن ترتيب الفريق جيدًا في ظل خوضنا مباراة أقل من بقية الفرق بحكم تأجيل مباراتنا مع الكرخ.

ويحتل النجف الترتيب الـ11 بـ12 نقطة، وله مباراة مؤجلة، وحال الفوز بها سيكون على بعد نقطتين فقط من نفط الوسط المتصدر بـ17 نقطة.وأضاف «الطلبة فريق جيد يضم مجموعة شبابية مميزة، لكننا نراهن على فريقنا الذي حقق الانسجام المطلوب»، منوهًا إلى أن الفريق قد يفتقد لخدمات محمد عبد الزهرة لإصابته بشد عضلي.

وأشار إلى أنه تمت دراسة طريقة لعب الطلبة ولدينا معلومات وافرة عن مفاتيح لعبه وسنضع التكتيك المناسب لإيقافه وسنخوض المباراة بشعار الفوز وكسب النقاط الثلاث؛ لأنها ستضعنا بين الفرق الأربعة الأولى.